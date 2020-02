Stefan Adam

Schwedt Menschen kaufen Möbel, um damit ihre Wohnung gemütlich einzurichten. Doch es gibt auch Menschen, die wollen damit protzen. So zumindest stellte es ein junges Ehepaar vor dem Strafrichter des Schwedter Amtsgerichtes dar, wo sie sich wegen gemeinschaftlichen Betruges verantworten mussten.

Sie hatten eine Einbauküche im Wert von 8390 Euro gekauft und angegeben, diese per Online-Banking bezahlen zu wollen. Zu diesem Zweck legte das Paar beim Kauf gefälschte Belege und Bankauszüge vor. Doch es war nur eine Frage der Zeit, bis der Schwindel auffiel, denn die Rechnung wurde auch nach vielen Monaten noch nicht beglichen.

In der Hauptverhandlung räumte das Paar die Tat ein. Der Ehemann gab an, dass er den Kauf ohne die Kenntnis seiner Frau abgeschlossen hatte. Die Küche sollte ein Statussymbol sein, was man Freunden und der Verwandtschaft präsentieren wollte.

Doch das ging offensichtlich nach hinten los, denn neben der Strafanzeige wurde auch ein ziviler Rechtsstreit bis hin zum Gerichtsvollzieher durch den Verkäufer angestrengt. "Hatten sie beim Kauf der Küche das Geld?", wollte der Staatsanwalt wissen. "Nein, das hatten wir nicht", entgegneten die Angeklagten. "Wir hofften auf die Hilfe von Oma, das hat aber nicht funktionierte." Zwischenzeitlich wurde aber die ausstehende Rechnung mithilfe der Eltern beglichen.

Ein Zeuge des Verkaufsunternehmens bestätigte die Vorlage der gefälschten Belege beim Kaufabschluss. Trotz Mahnungen blieb die Zahlung aus, später folgten Anzeige und Zivilklage. Die Gesamtsumme erhöhte sich durch Zinsen und Prozesskosten um weitere 1900 Euro. "Doch die Gesamtsumme wurde noch vor Prozessbeginn komplett bezahlt", so der Zeuge.

Dem Vorschlag der Richterin, das Verfahren gegen eine Geldauflage von 600 Euro vorläufig einzustellen, stimmten alle Prozessbeteiligten zu. Der Betrag soll dem Deutschen Kinderhilfswerk zugute kommen.