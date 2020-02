Nancy Waldmann

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nur eine Frage der Moral?" überschrieb der Neue Tag einen Zweispalter Im Januar 1990 und kündigte für den 2. Februar die Gründung des "Clubs der gleichgeschlechtlich Liebenden" an. Dass jeder auf die ihm genehme Weise glücklich werden möge, sei nicht nur eine moralische, sondern eine "zutiefst politische" Frage, wird in dem Text konstatiert.

Genau 30 Jahre später steht Sylvia Thies, 68, im Mikado – wo sie täglich anzutreffen ist - und überlegt, welchen Raum des Kinder- und Jugendzentrums der "Club GL", so hieß er kurz, damals bezogen hat. In der Töpferwerkstatt muss es gewesen sein. Der schwul-lesbische Treffpunkt, der heute in der Stadt seinesgleichen sucht, war kein Kind des Aufbruchs der Wendezeit – nicht direkt jedenfalls. Es muss 1988 gewesen sein, erzählt Thies, als sie sich dachte: Warum soll ich immer nach Berlin fahren? Warum immer nur in der "Busche" rumhängen, dem Club für nicht Heterosexuelle, vor allem aus dem Hinterland?

Verliebt im Knast

Sylvia Thies war schon damals eine selbstbewusste und mit allen Wassern gewaschene Lesbe. In Hoheneck im Gefängnis, wo sie mit 18 wegen Republikflucht einsaß, hatte sie zum ersten Mal verstanden, dass es sexuelle Beziehungen zwischen Frauen gibt. Hatte sich verliebt, ausgerechnet in eine Schließerin – unglücklich. Dann eine Affäre mit einer anderen angefangen, dann "Dresche" bekommen, weil sie sie sitzen gelassen hatte. Nach Frankfurt war Thies später auch wegen einer Frau gezogen. Aber ab etwa 1982 verbrachte sie die Wochenenden in Berlin. Eine Clique wie in der Hauptstadt, wo sich eine Szene herausbildete, hatte sie in ihrer Stadt nicht.

Die damals 36-Jährige gab eine Annonce in der "Wochenpost" auf. "Auf der Seite mit den Witzen", erinnert sie sich: "Suche Lesben und Schwule in FFO, um Treffpunkt zu gründen." Es meldeten sich einige: Volker, Mathias, Rico. Ohne großes Gewese bekam die Gruppe einen Raum im Haus der Jugend in der Halben Stadt. Jemand hatte einen guten Draht zur FDJ-Bezirksleitung. Zweimal die Woche konnten sie sich dort treffen, zum Quatschen, zum Musikmachen.

Gerade war in der DDR das letzte Gesetz gestrichen worden, das für homosexuelle Handlungen mit Jugendlichen ein höheres Schutzalter als für heterosexuelle vorsah. Drüben im Westen war zu der Zeit noch der berüchtigte Straf-Paragraph 175 in Kraft, den hatte die DDR schon 1968 abgeschafft. "Die Leute haben sich im Osten nach und nach geoutet", sagt Thies.

Trotzdem, in der sich formierenden Frankfurter Gruppe gab es viele, die in Alibi-Familien lebten. Die den glücklichen Familienvater vor ihren Arbeitskollegen gaben. Zehn bis 15 Leute kamen anfangs zum Treff, bald waren es 25. Da waren Tini, Yvonne, Mario, Heiko, Jens, ... Namen, die Sylvia Thies nach und nach einfallen. Sie waren zwischen 18 und 50, die meisten Mitte-Ende 20. Mehr Männer als Frauen, denn erfahrungsgemäß hatten die mehr Probleme mit ihrem Schwulsein bzw. mit ihrer Umgebung, sagt sie. Im Club GL konnten sie andere Männer kennenlernen und die fünf bis sechs Frauen waren, so Thies, "froh, mal sie selbst sein zu können".

Mit der offiziellen Gründung des Club GL am 2. Februar 1990 startete auch das "Telefon des Vertrauens" , das zweimal pro Woche erreichbar war. Die Nummer betreuten Sylvia Thies und ihr Mitstreiter Heiko nach der Arbeit. Neugierige oder Verzweifelte wandten sich an sie, die Anschluss suchten oder die sich in schwierigen Gesprächen mit der Familie befanden und in anderen Dilemmata steckten. Thies fällt ein pädophiler Mann ein, der einen jungen Partner wollte und dem sie habe klarmachen müssen, dass das Missbrauch ist.

Den sich anbahnenden Beitritt zur Bundesrepublik erwartete man im Umfeld des Club GL skeptisch. Jedenfalls schrieb Clubmitglied Tino Martin im Februar 1990 im "Neuen Tag" im Vorfeld der Volkskammerwahlen kämpferisch: "Sollen wir dem Paragraphen 175 wieder ausgeliefert werden? Welche politische Kraft stellt sich mit ihrem Wahlprogramm auch dieser Frage und wird für uns in der neuen Volkskammer eintreten?"

Gekämpft werden musste auch für das Überleben des Clubs. Das Haus der Jugend hörte auf zu existieren, der Club GL suchte Asyl und fand es im Februar 1991 im nahen Mikado. Keine vier Wochen später wollte Christian Gehlsen, der Pfarrer vom Neuen Forum, in seiner Rolle als Sozialdezernent ihn wieder aus dem Kinder- und Jugendzentrum werfen. "Lesben und Schwule auf die Straße gesetzt", konnte man in einem Protestbrief des Berliner Jugendnetzwerks Lambda in der taz vom 16. März 1991 lesen. Der Anlass dafür seien "empörende Plakate" im Mikado gewesen – Comics, die, laut der Zeitung, den schwierigen Weg eines jungen Schwulen im Coming Out gegenüber seiner intoleranten Umwelt darstellten.

"Alle wollten Rosenberg!"

Sylvia Thies erinnert sich an die Situation nicht mehr genau, wohl aber daran, dass um die Räume gekämpft wurde und dass sich die Stadtverordnete und Wortführerin der Frauenbewegung in Frankfurt, Uta Ludwig, gegen Gehlsen durchsetzte. Ludwig und Thies waren befreundet, bauten in der Zeit die Frauenberatungsstelle Belladonna gemeinsam auf. "Wir sind dann im Mikado geblieben", so Thies.

Die Wende brachte auch Positives. Der Club GL konnte auch nach außen wirken. Als eingetragener Verein, Teil des Stadtjugendrings und Mitglied von Lambda erhielt der Club ein wenig Förderung für Einrichtung und Telefon. Zwei Jahre lang gingen Sylvia Thies und ihr Kollege Heiko sogar in Schulen, um mit Klassen über Homosexualität zu sprechen. Auch Aids sei damals ein wichtiges Thema gewesen.

Mit zunehmenden Wegzügen aus der Stadt fehlten auch immer mehr im Club der gleichgeschlechtlich Liebenden. Irgendwann haute einer mit der Kasse ab. Und dann verließ der harte Kern Frankfurt und suchte sein Glück woanders. 1997 löste sich der Club auf.

Sylvia Thies blieb. Einen dicken Ohrwurm hat sie noch von den Partys am Wochenende: "Die Bengels wollten immer Marianne Rosenberg hören, immer!"