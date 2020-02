Jens Sell

Prinzip en miniature

Das Ausbildungsszenario: Ein Tanklaster ist havariert, Benzin läuft aus und sammelt sich in einer großen Kuhle. Die Kuhle ist in diesem Fall aber nur einen Viertelquadratmeter groß und das C-Rohr nur fingerdick. Gleichwohl: Das Prinzip lässt sich erkennen und erlernen. Bei der nachfolgenden Feuerprobe erweist sich die indirekt aufgebrachte Schaumdecke als hartnäckiger Schutz gegen das Entflammen, während der direkt ins Benzin gespritzte Schaum wirkungslos bleibt.

Bei Wind und Regenwetter haben sich am Sonnabend 16 Feuerwehr-Führungskräfte im Feuerwehrtechnischen Zentrum Märkisch-Oderland in Strausberg mit der Funktionsweise und Handhabung des Schaumlösch-Trainingsgerätes MFU 3000 XL vertraut gemacht. Da war es für Jürgen Ahrens schon manchmal schwierig, das Brandmittel zu entzünden. Initiiert hatte die Ausbildung in Straus­berg der Brandschutz-Experte der regionalen Versicherung Feuersozietät Berlin-Brandenburg, Hartmut Heyde vom Risiko-Management. Denn der Versicherer stellt die Anlage im Wert von rund 5000 Euro schrittweise den Landkreisen zur Verfügung. Der Regionalversicherer rüstet jeden Stadt- und Kreisfeuerwehrverband in Brandenburg sowie die Landesfeuerwehrschule Brandenburg (LSTE) über einen Zeitraum von mehreren Jahren mit je einem Schaumtrainer aus. "Schadenverhütung und Schutz der Feuerwehrleute sind uns traditionell ein besonderes Anliegen. Der Schlüssel dazu ist eine fundierte Ausbildung", kommentiert Hartmut Heyde.

Das Löschen mit Schaum ist nicht nur für Unfälle mit Tanklastern wichtig, sondern auch bei Flächenbränden. Da Brandenburg schon in den vergangenen Jahren besonders von Waldbränden betroffen war, gewinnt das Schaumlöschen und damit die praxisnahe Ausbildung noch an Bedeutung. Doch verbraucht ein Schaumlöscher in Originalgröße 400 Liter Wasser in der Minute. "Das hat mich motiviert, eine konstruktive Lösung für die Ausbildung zu suchen", sagt der Kölner Jürgen Ahrens. Schließlich könne man nicht zu Ausbildungszwecken einen Tanklaster umkippen, die Entsorgung des umweltschädlichen Schaums in so großen Mengen sei ebenfalls problematisch. Seine Entwicklung, das Trainingsgerät MFU 3000 XL, verbraucht einen Liter Wasser in der Minute und kommt mit einem Stahlbehälter von etwa einem Quadratmeter Gesamtfläche aus.

Vier Landkreise vertreten

Der Kreisbrandmeister der Uckermark, Wolfgang Drewlo, hat seinen Kreisausbilder der Truppführer mitgebracht: "Wir haben schon ein solche Gerät bekommen, konnten es aber noch nie zur Ausbildung nutzen, weil uns diese Unterweisung fehlte", begründet er die Teilnahme. Der Kreisbrandmeister des Landkreises Havelland, David Schillbach, hat auch seinen Kreisausbildungschef Steffen Vogeler dabei. Gleich mit sechs Kameraden ist der Kreisbrandmeister der Prignitz, Holger Rohde, angereist. Ihm und dem stellvertretenden Kreisbrandmeister Märkisch-Oderlands, Klaus-Peter Püschel, übergibt Hartmut Heyde von der Feuersoziatät Berlin-Brandenburg am Sonnabend je ein Gerät.