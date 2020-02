MOZ

Berlin-Wartenberg Die Feuerwehr hat am Samstagnachmittag in Berlin-Wartenberg ein in einem Bus eingeklemmtes Kind befreit.

Die Einsatzkräfte waren am Nachmittag zur Endhaltestelle der Linie 197 gerufen worden, teilte die Polizei mit. Das Kind war aus bisher ungeklärter Ursache mit seinem Bein zwischen Fahrzeugwand und Sitz geraten und steckte fest.

Feuerwehrleute der Freiwilligen Wehr Wartenberg/Malchow befreiten es aus seiner misslichen Lage. Das Kind blieb unverletzt.