Fabian Kretschmer

Peking Chinas KP unternimmt alles, um das Coronavirus zu stoppen. Staatspräsident Xi Jinping weiß, dass am erfolgreichen Kampf gegen die Krankheit das ganze System hängt.

Als sich Staatspräsident Xi Jinping kürzlich über das Staatsfernsehen an die chinesische Öffentlichkeit wandte, wählte er eine geradezu apokalyptische Metapher: "Das Virus ist ein Teufel", sagte er und malte ein düsteres Bedrohungsszenario aus. Doch prompt folgte die Beruhigung: So ernst die Lage auch sei, man werde diesen Kampf gegen das unsichtbare Böse gewinnen.

Auf dem Weg zum Sieg wird die chinesische Bevölkerung allerdings noch weitere Opfer bringen müssen: Erneut ist die Anzahl der Toten, Infizierten und Verdachtsfälle durch das Coronavirus deutlich angestiegen. Die Partei verkündet, dass die Epidemie ihren Zenit erreicht habe und sich nun allmählich abschwäche.

Doch in den sozialen Medien ist das Misstrauen gegenüber der offiziellen Botschaft groß. Dort mischt sich unter die anfängliche Beunruhigung zunehmend Frust gegenüber den lokalen Behörden. Einer schreibt über die als vage empfundenen Aussagen der Funktionäre: "So einen Mist muss ich mir echt nicht anschauen!". Ein anderer entrüstet sich: "Unser Leben scheint nicht mehr Wert zu haben als das eines Insekts. Leute, bitte wacht endlich auf!".

Sollte die Quarantäne weiter anhalten und die Fallzahlen explodieren, könnte sich der Unmut jedoch auch bald gegen die politische Führung in Peking richten. Niemand dürfte sich der Gefahr bewusster sein als Präsident Xi Jinping selbst. Für den mächtigsten Mann des Landes wird der Virusausbruch zur Probe. Schließlich inszeniert er sich als volksnahe Vaterfigur, die sich um die Sorgen der Bevölkerung kümmert. So begründet schließlich die Kommunistische Partei Xis Legitimation als Alleinherrscher und Präsident auf Lebenszeit.

Der 66-Jährige hat wie kein zweiter Herrscher seit Mao Tsetung einen Führerkult um sich aufgebaut, die Macht innerhalb der Partei zentriert und mehrere hundert, teils alteingesessene Parteikader während seiner Anti-Korruptions-Kampagne geschasst. In einem solch hierarchischen System haben die Unterlinge zunehmend Angst, schlechte Nachrichten an Vorgesetzte weiterzuleiten.

Wie zum Beweis trat Anfang der Woche der Bürgermeister von Wuhan – dem Epizentrum des Virusausbruchs – vor die Medien. Im bisher größten Anflug von Selbstkritik sagte Zhou Xianwang, das Krisenmanagement der Stadt sei "nicht gut genug" gewesen. Und fügte an, er habe die Öffentlichkeit erst Wochen später nach dem ersten Virus-Fall informieren können, weil die "Regelungen der Regierung" dies so vorsehen. Anscheinend, so die Botschaft zwischen den Zeilen, brauchte er für die Bekanntmachung über den Virus erst die Erlaubnis von ganz oben.

Insofern hat der Virusausbruch nicht zuletzt die systemimmanenten Makel der chinesischen Regierung aufgezeigt. Die Staatsführung könnte auf die Krise mit innerer Öffnung reagieren. Stattdessen jedoch geht Xi Jinping den Weg der bedingungslosen Stabilität – und hält wie so oft in solchen Szenarien die Zensoren des Landes dazu an, "die Anleitung zur öffentlichen Meinung zu verstärken".

leserbriefe@moz.de