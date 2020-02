Jens Sell

Strausberg (MOZ) Der Vorsitzende der Ortsgruppe des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs, Clemens Rosner, der auch Mitglied im Agendabeirat der Stadt ist, hat am Sonntag daran erinnert, dass bis zum 7. Februar noch die öffentliche Bürgerbeteiligung am Radnutzungskonzept der Stadt Straus­berg läuft.

Es liegt in der Stadtverwaltung aus, ausführliche Informationen findet man auf der Webseite der Stadtverwaltung (https://www.stadt-strausberg.de/beteiligung-2-2/) oder auf der Webseite der ADFC-Ortsgruppe (https://brandenburg.adfc.de/kreisverbaende/strausberg/radnutzungskonzept/aktueller- stand). Das Rahmenkonzept definiert ein Zielnetz für den Radverkehr, beschreibt die notwendigen Randbedingungen für eine breite Nutzung des Fahrrades (Fahrrad­abstellanlagen, Vorgaben für Fahrradinfrastruktur) und dokumentiert die Probleme der aktuellen Fahrradinfrastruktur von Strausberg. Ziel ist eine breitere Akzeptanz des Fahrrades als Alltagsverkehrsmittel. Es ist Basis für konkrete Planungen in den kommenden Jahren, erläutert Clemens Rosner. Auf 95 Maßnahmeblättern wird der Handlungsbedarf dokumentiert. Um dort gezielt nachschlagen zu können, öffnet man am besten die Übersichtskarte für den Handlungsbedarf und ermittelt dort die Nummern der Maßnahmeblätter für den Bereich, der einen interessiert. Gefragt sind Hinweise auf fehlende Verbindungen oder Ergänzungen zu den Lösungsansätzen in den Maßnahmeblättern.