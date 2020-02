Martin Gehlen

Berlin Lita Albuquerque breitet ihre Arme aus. "Das ist noch eine richtige Wüste hier." Zwei Wochen lang hat die amerikanische Künstlerin, die als Kind in Tunesien aufgewachsen ist, im saudischen Alula an ihrer Installation gearbeitet. Die 73-Jährige war noch nie zuvor in Saudi-Arabien. 99 tiefblaue Kreise platzierte sie als Sternenhimmel in den Wüstensand des Wadis, das seit 2008 mit zum Unesco-Weltkulturerbe gehört. Hoch oben auf einen Felsen platzierte sie eine blaue Frauenfigur, eine Astronautin aus der Weite des Alls, die der Menschheit von dem Universum erzählen soll.

Lita Albuquerque gehört zu den Gründungsmitgliedern von Desert X, einer Künstler-Bewegung in Südkalifornien, die bisher die Wüstenlandschaft des Coachella Valleys zur Bühne für zeitgenössische Installationen machte. Erstmals wanderte das Projekt ins Ausland und zwar nach Alula in Saudi-Arabien. Verglichen mit den spektakulären Sandsteinformationen von Alula, sagt Lita Albuquerque, ist die Wüste Südkaliforniens mit ihren vielen kleinen Städtchen "schon ziemlich künstlich und manikürt".

Einmaliges Projekt

Für Saudi-Arabien ist das Projekt, was am Freitag eröffnet wurde, eine bisher einmalige Premiere. Noch nie zuvor war es Künstlern in dem Königreich möglich, Skulpturen und Installationen ohne staatliche Bevormundung in offener Landschaft zu platzieren und einem internationalen Publikum zu präsentieren.

Im hinteren Teil des Alula-Tales, was durch hochaufragende, windzerzauste Felsenformationen gerahmt wird, verlaufen Bündel schwarzer Rohre wie Adern durch Sand und Geröll, bevor sie an den Wänden hochklettern und in höheren Felsspalten verschwinden. "The Lost Path", "Der verlorene Weg" hat Muhannad Shono seine Installation genannt, der vor einem Jahr Stipendiat im Berliner Künstlerhaus Bethanien war. Der Weg ist das Entscheidende, sagte der 42-Jährige. Seine Linien fügen sich in die Landschaft ein, passen sich an die gegebenen Formen an.

Alle Installationen sollen sich auseinandersetzen mit der Wüste als Lebensraum und Quelle der Inspiration. Schon immer habe die Wüste ihre Faszination ausgeübt auf Künstler, Architekten, Schriftsteller und andere Entdecker der Landschaft und der Seele, erläutert der künstlerische Leiter Neville Wakefield. "Sie ist ein Ort der Knappheit, ein Ort starker Kontraste, des Kampfes ums Überleben, ein Ort von Geheimnis und Transformation." Aber gerade diese Unwirtlichkeit mache den unfruchtbaren Ort Wüste fruchtbar für neue Formen.

Anders als die beiden bisherigen südkalifornischen Präsentationen, ist das saudische Projekt nach den Worten von Wakefield erstmals angelegt als ein kultureller Dialog. "Die saudische Kunstszene ist inzwischen sehr kräftig, vor allem die Frauen", sagt er "Sie wollen auf die internationale Bühne. Sie wollen nicht länger isoliert sein, jetzt wo Saudi-Arabien seine Tore öffnet."

Eine der erfolgreichsten ist Zarah Al-Ghamdi. Die 32-Jährige gestaltete bei der letzten Biennale in Venedig den saudischen Pavillon. In Alula formte sie aus 6000 Metallkisten, in denen Datteln verpackt werden, eine Form, die sie "Einblicke in die Vergangenheit" nennt und die sich wie ein Fluss durch die Landschaft schlängelt. 3000 Kisten sind gefüllt mit Sand in acht verschiedenen Farben, in 3000 hat die Künstlerin Spiegel gelegt.

Streit unter den Organisatoren

Die Oase Alula ist berühmt für ihre Datteln und ihr Wasser, was sie in der Antike zu einem wichtigen Rastplatz für Karawanen machte. Die Sandtöne in den Kisten symbolisieren die vielen Kulturen der Region im Laufe der Jahrtausende. Hier kreuzten sich Handelsrouten. "Ich will, dass die normalen Leute verstehen, was für ein Reichtum ihre Geschichte birgt und dieses Erbe nicht einfach wegwerfen."

Alula war der erste von bisher fünf bei der Unesco registrierten Kulturschätzen aus der Heimat des Propheten Mohammed. So stolz die saudischen Organisatoren des neu geschaffenen Kulturministeriums über diese Kooperation sind, so laut krachte es auf der amerikanischen Seite zwischen den Desert X Gründern. Drei der 14 Kuratoriumsmitglieder traten zurück, auch einer der Sponsoren kündigte.

Denn die Entscheidung für Alula wurde ausgerechnet im Oktober 2019 bekannt gegeben, dem ersten Jahrestag des saudischen Staatsmord an dem Journalisten Jamal Khashoggi, der das Reformer-Prestige des jungen Kronprinzen Mohammed bin Salman seither verdüstert. Desert X Gründerin Susan Davis dagegen verteidigte die Kooperation als Möglichkeit, einen neuen Dialog zu eröffnen, der Einschränkungen und Grenzen überwindet.

Das Land sucht Attraktionen

Eine Rolle gespielt haben dürfte auch die opulente finanzielle Unterstützung durch die "Royal Commission for AlUla" (RCU), die dem Kronprinzen direkt untersteht und mit der er sein internationales Image wieder aufpolieren will. Zudem braucht das Königreich dringend Touristenattraktionen, seit es im September erstmals in seiner Geschichte Besuchervisa innerhalb von 24 Stunden per Internet ausstellt.

"Kritiker in den USA drohten mir, ich würde meine Karriere ruinieren, wenn ich in Saudi-Arabien mitmache", berichtet die Schöpferin der blauen Astronautin, Lita Albuquerque. Lange habe sie überlegt und sich dann dafür entschieden. "Meine Mutter ist Tunesierin, darum habe ich ein Gefühl dafür, welche Klischees im Westen über die arabische Region existieren." Saudi-Arabien durchlaufe eine historische Umwälzung, ist sie überzeugt. "Kunst ist ein revolutionäres Werkzeug, und ich will mit dabei sein."