Sandra Euent

Falkensee (BRAWO) Am Samstagnachmittag wurde der Polizei ein Einbruch in das sogenannte Hexenhaus im Falkenseer Poetenweg angezeigt. Unbekannte Täter hattenn gewaltsam ein Fenster der ehemaligen Gaststätte geöffnet und anschließend das Inventar der Küche auf der Suche nach Wertgegenständen durchwühlt. Außerdem drangen die Täter ebenfalls gewaltsam in einem auf dem Gelände abgestellten Imbisswagen ein. Zur Spurensicherung kam die Kriminaltechnik zum Einsatz. Ein Strafverfahren wegen eines besonders schweren Diebstahles wurde eingeleitet.