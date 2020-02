René Wernitz

Rathenow (MOZ) Frühlingsfest vor Ostern in Rathenows City: Endlich mal wieder was los auch für Leute aus umliegenden westhavelländischen Dörfern. Die Stadt könnte also auch an jenem Samstag und Sonntag ihrem kulturellen Anspruch als Mittelzentrum gerecht werden. Doch weiterhin ist Rathenow unerreichbar für viele Dorfbewohner, die kein Auto haben.

Wikipedia erläutert unter dem Begriff "Mittelzentren", das solche auch als Anlaufpunkt für die Versorgung mit Waren, Dienstleistungen und Infrastrukturangeboten dienen. Mittelzentren sollen auch Kultur bieten. Zu dem Zweck verfügt Rathenow mit Optikpark und Kulturzentrum über hervorragend geeignete Einrichtungen, zudem über einen Fußballsportverein, der aktuell mit dem FC Energie Cottbus in einer Liga spielt.

Das Frühlingsfest im April, das Stadtfest im September und das Weinfest im Oktober, allesamt an Wochenenden mit inklusivem verkaufsoffenen Sonntag, sind aber für Leute ohne Auto sehr schwer bis gar nicht zu erreichen. Ihnen bleibt soziale Teilhabe hier verwehrt. Denn es gibt weiter etliche Orte im westlichen Teil des Landkreises, die an Wochenenden und Feiertagen komplett vom ÖPNV-Service der kreiseigenen Havelbus-Verkehrsgesellschaft und dadurch vom Geschehen in der Kreisstadt abgekoppelt sind.

Beispiel Amt Nennhausen: Wer nicht gerade in den Bahnhofsdörfern Buschow und Nennhausen lebt, hängt wegen das Nichtbusverkehrs fest. Die Buslinie 680 (Rathenow - Nauen), die die wichtige Ost-West-Verbindung im Landkreis darstellt, verkehrt nur montags bis freitags. Daher werden an Wochenenden folgende Orte nicht bedient: Stechow, Nennhausen, Damme, Liepe, Möthlow und Retzow.

Auf den anderen Linien durch den Amtsbereich ist an Wochenenden ebenso kein Verkehr. Die 681 (Rathenow-Nennhausen) steuert nur montags bis freitags die Dörfer Bamme, Gräningen, Mützlitz, Garlitz und Buckow mit an. Die Linie 682 (Nennhausen-Barnewitz) befördert nur zu der Zeit Leute, die etwa in Damme, Liepe und Möthlow zusteigen, um möglicherweise zu den Bahnhöfen in Buschow und Nennhausen zu gelangen. Busse der Linie 683 (Rathenow-Nennhausen-Friesack) halten unter anderem in Ferchesar, Rhinsmühlen, Kotzen und Landin, wenn nicht gerade Wochenende ist.

Insbesondere Senioren des Amtsbereichs, die sich nicht mehr hinter ein Steuer setzen wollen, aber im Dorf über keine automobile Alternative durch Nachbarn, Freunde oder Verwandte verfügen, bleiben Wochenend-Großveranstaltungen wie die im Mittelzentrum Rathenow versagt. Zumal teures Taxi, Radfahren oder zu Fuß gehen keine wirklichen Optionen darstellen. Jüngere Leute könnten das zumindest für sich in Erwägung ziehen.

Zwar gilt ÖPNV als umweltfreundlich, doch bietet Öffentlicher Personennahverkehr den Vorteil - sofern vorhanden-, dass nach Rathenower Frühlings-, Stadt- und Weinfesten alkoholisierte Leute sicher nach Hause gelangen können. Etwa der letzte Bus auf der Linie 684 (Rathenow-Rhinow-Neustadt/Dosse) fährt samstags um 23.05 Uhr vom Bahnhof ab, sonntags um 21.05 Uhr. Ebenso können Premnitzer mit der Linie 676 noch spät abends heimkehren.