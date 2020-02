Christian Heinig

Zepernick (MOZ) Autofahrer müssen sich am S-Bahnhof in Zepernick noch länger auf Einschränkungen einstellen. Wie die Deutsche Bahn (DB) am Montag mitteilte, bleibt die Eisenbahnbrücke an der Schönower Straße wegen Bauarbeiten für den Fahrzeugverkehr noch bis 30. April gesperrt.

Nicht von der Sperrung betroffen sind Fußgänger und Radfahrer. Für sie bleibt die Brücke, über die die S-Bahnen der Linie S2 verkehren, passierbar.

Im Zuge der Brückenbaumaßnahme werden in der Zeit bis Ende April zum einen die alten Widerlager des S-Bahngleises abgerissen und neue errichtet. Zudem erfolgt der Restabbruch der Zugangsgebäude sowie Tiefbau- und Straßenbauleistungen, heißt es in der Mitteilung.

Eine abgestimmte und genehmigte Umleitung für den Straßenverkehr sowie die Ersatzhaltestellender Busgesellschaft seien ausgeschildert. Die Bahn bittet Anwohner um Verständnis für die Beeinträchtigungen.