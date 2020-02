Dirk Schaal

Bernau (MOZ) Trotz tiefgrauem Himmel und Dauerregen war bei fast allen Beteiligten nach dem Abpfiff eitel Sonnenschein. "Ich bin sehr zufrieden mit der Mannschaft, es war ein schönes Spiel und sie haben vieles von dem umsetzen können, was ich gefordert habe", sagte FSV-Trainer Matthias Schönknecht nach der Begegnung. Auch Dennis Schulz, Trainer der Gäste, konnte dem Spiel trotz Niederlage positive Aspekte abgewinnen: "Nach dem Wechsel haben wir entschlossener und schneller agiert und haben gut gegen gehalten. Drei Tore gegen einen Brandenburgligisten muss man erst einmal erzielen", sagte er beim Gang in die Kabine.

Neuer "Co-Trainer"

Einiges neu war bei den Bernauern. So wollte Matthias Schönknecht neue taktische Spielzüge umsetzen: "Was das im Einzelnen ist, werde ich nicht verraten, aber es gab da sehr gute Ansätze zu beobachten. Zumal auch gegen einen Gegner, der Ambitionen hat, in naher Zukunft Brandenburgligist zu werden." Auch hatte er einen neuen "Co-Trainer", Originalton Schönknecht, an seiner Seite, der sich selbst aber nur als "Unterstützer des Trainerteams" versteht: "Ich werde nicht immer dabei sein können, deshalb würde ich mich nicht in der ersten Reihe sehen, aber wenn Hilfe gebraucht wird, bin ich da", meinte Torsten Miethe, der beim FSV auch als Nachwuchstrainer tätig ist.

Die meisten Augen der FSV-Verantwortlichen sowie der Bernauer Zuschauer richteten sich aber auf die Spielernummer 10. "Niklas-Joel May macht sein erstes Spiel für uns. Er ist ganz sicher eine interessante Personalie für uns", erklärte Schönknecht.

Als Innenverteidiger bezog er rechts neben Kapitän Damir Coric Stellung. Aufmerksam verfolgte er das Geschehen, in seinem Auftreten war bemerkbar, dass er sein Fach versteht. "Es war nicht zu übersehen, dass er diese Position schon in guten Berliner Vereinen gespielt hat. Er hat ein gutes Stellungsspiel, reagiert schnell auf Situationen und es war zu keiner Zeit auf dem Platz bemerkbar, dass es sein erster Auftritt bei uns war", resümierte Schönknecht.

May war ganz angetan vom Bernauer Spiel und mit sich selbst auch nicht unzufrieden. "Es hat total Spaß gemacht heute zu spielen. Nach der langen Pause ging es bei mir auch erstaunlich gut", zog der Neuzugang sein Fazit. Vier Monate musste er pausieren. "Ein Verkehrsunfall, zum Glück war ich angeschnallt, sonst hätte ich den wohl nicht überlebt", sagte er dazu.

Was seine Vorderleute im Testspiel boten, war trotz hundsmiserablen Wetters sehenswert. Bereits zur Halbzeit führten die Bernauer 4:0 – das nicht unverdient und es hätte sogar noch höher ausfallen können. Mit schnellen Spielzügen kombinierten sie nach vorn, gerade auch die jungen Bernauer hatten nach der durchwachsenen Hinrunde wieder sichtlich Spaß am Fußball.

"Ich hoffe, dass die Mannschaft solche Leistungen auch unter dem Liga-Druck zeigen kann. Wenn wir dazu noch verletzungsfrei bleiben, dann sollte der Abstiegskampf bald kein Thema mehr für uns sein", sagte Schönknecht zufrieden nach dem Abpfiff.

Bernau: Danny Kempter (46. Glenn Böhme) – Damir Coric, Niklas-Joel May, Lucas König (46. Philipp Marcel Schmid), Philipp Pönisch, Tassilo Mahnke, Marinko Becke, Richard Bergmann (46. Mamadou Sylla), Norman Flach, Milos Savkovic, Paul Petermann