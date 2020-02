BRAWO

Ragösen Der Kreisbauernverband Potsdam Mittelmark lädt am Donnerstag, 6. Februar, von 9 bis 13 Uhr zur Weiterbildung der Landwirte in die Geschäftsstelle des KBV PM in die Feldstraße 21a in Ragösen ein. Thema der Winterschulung ist der "Sachkundenachweis Pflanzenschutz". Die anerkannte Weiterbildungsmaßnahme - Sachkunde im Pflanzenschutz beschäftigt sich mit aktuellen Rechtsvorschriften im Pflanzenschutz- und Chemikalienrecht und dem Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Applikationstechnik. Referent ist Reinhard Nagel, die Nachweishefte sind mitzubringen. Mitglieder des KBV zahlen 20 Euro pro Person als Teilnahmegebühr, Nichtmitglieder haben eine Gebühr von 30 Euro pro Person zu entrichten. Die erforderlichen Voranmeldungen werden unter 033846/90999 oder kbv-pm@t-online.de entgegengenommen.