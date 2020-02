Brandenburg an der Havel

Aufgrund des Zusammenstoßes ist die Straßenbahn in der Sankt-Annen-Straße entgleist. © Foto: Gebhardt

Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Schwerer Unfall in der Sankt-Annen-Straße: eine Straßenbahn hat einen Pkw erfasst uns ist daraufhin entgleist. Der Pkw wollte offenbar vom Deutschen Dorf auf die Sankt-Annen-Straße einbiegen, dabei kam es zum Zusammenstoß.

Beim Unfall wurden nach ersten Informationen mehrere Personen verletzt, eine Frau wurde in ihrem Pkw eingeklemmt und wird aktuell von den Rettungskräften befreit. Der Verkehr steht aktuell stadtauswärts still, in Stadtzentrum staut es sich.