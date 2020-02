Manuela Bohm

Friesack (MOZ) Mit zwei Aktionstagen sollen in Friesack bestehende Sportangebote des dortigen SV Eintracht vorgestellt und dabei Wünsche der Bürger nach weiteren Angeboten erfragt werden. Zum Januartermin wurden erfolgreich Eltern-Kind-Sport-Angebote ausprobiert. Zwei Gruppen sollen wöchentlich ab März Familien in die Friesacker Sporthalle locken. Aber auch für Senioren sollen Angebote entstehen, damit sie lange mobil bleiben. Dazu haben die Gemeinschaftswerk Wohnen und Pflege GmbH Friesack und der Verein Entwicklung durch Engagement EdE e.V. gemeinsam die Initiative ergriffen.

Die Gemeinschaftswerke Wohnen und Pflege GmbH in Friesack arbeiten mit Betreuungsgruppen und in der Einzelbetreuung. Seit 2016 gibt es das Angebot "Lange mobil & sicher zu Hause". 14 Ehrenamtliche Helfer betreuen rund 56 Menschen in Friesack. Eine zweite Gruppe soll aufgebaut werden, die im ländlichen Bereich Friesack/Zootzen wirken soll. Erste Interessierte nahmen bereits an Schulungen im Januar teil. Die Teilnehmer wurden dabei in den Bereichen Bewegungsförderung und Sturzprävention geschult. "Es geht darum, gesundheitsorientierte Bewegungsangebote zu schaffen", sagt Dagmar Möller vom EdE e.V., die ferner erklärt, dass die ehrenamtlich Tätigen befähigt werden, zu betagten Menschen in den Dörfern in die Häuslichkeit zu gehen. "Jede Bewegung ist dabei wertvoll", ist sich Möller sicher.

Die Schulungsteilnehmer aus dem Ländchen Friesack werden dann die Gruppe Friesack /Zootzen bilden und Senioren in ihrem Umfeld unterstützen, "durch mehr Beweglichkeit ihr Leben besser zu meistern – durch gemeinsame Spaziergänge, kleine Bewegungsübungen zu Hause und natürlich auch durch Zeit zum Gespräch", heißt es auf einem Flyer, der die Friesacker ermuntern soll, sich zu engagieren.

Ehrenamtlich Tätig zu sein, heißt auch in diesem Fall, dass man nicht immer für "seine" Senioren da sein muss. Urlaub und Genesung von eigener Krankheit haben immer Vorrang. Daher sucht die Gruppe Friesack /Zootzen weitere Menschen, die ehrenamtlich in ihrem Umfeld wirksam werden möchten. So können Ausfälle besser kompensiert werden.

Wer sich ebenso ehrenamtlich engagieren möchte, Senioren in Zootzen Zeit schenken möchte, kann sich bei den Gemeinschaftswerken Wohnen und Pflege GmbH unter friesack@die-gemeinschaftswerke.de und beim EdE e.V. per E-Mail an info@ede-damm.de melden. Informationen erhalten Interessierte auch am zweiten Aktionstag "Friesack bewegt sich". Dieser findet am 16. Februar von 9.00 bis 11.00 Uhr in der Sporthalle statt.

Als Initiator und Projektpartner erhalten die Gemeinschaftswerke Wohnen und Pflege GmbH und der EdE e.V. jährlich 500 Euro, die der Materialienanschaffung dienen. Diese Materialien können die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit mit den Senioren nutzen. Zudem können die lokalen Initiatoren ihren Leuten eine Weiterbildung pro Jahr anbieten. Zwei Initiatoren gibt es allein im Amt Friesack. Sie arbeiten im Verbund mit einem weiteren in Rathenow – so können sich die ehrenamtlich Tätigen zu drei Themen im Jahr weiterbilden. Das kann zu den Themen Ernährung, Tanz und Bewegung und vielen weiteren sein.

Unterstützt werden die Initiatoren über das Projekt "Lange mobil & sicher zu Hause" der Akademie 2. Lebenshälfte, der AOK Nord-Ost und vom Ministerium für Soziales, Gesundheit, Integration und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MSGIV).