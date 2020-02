MOZ

Frankfurt (Oder) (MOZ) Polizisten haben am Montag gegen 3 Uhr einen Opel-Fahrer in der Luckauer Straße in Frankfurt (Oder) kontrolliert.

Die Beamten stellten fest, dass der 33-Jährige keinen Führerschein besitzt. Außerdem machte er einen berauschten Eindruck. Ein Drogentest ergab denn auch, dass er Cannabis und Amphetamine zu sich genommen hatte.

Bei dem Mann wurde eine Blutprobe genommen und es wurden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.