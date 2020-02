BRAWO

Mittelmark Der Kreisbauernverband (KVB) Potsdam-Mittelmark lädt alle Landwirte am Donnerstag, 6. Februar, zur Winterschulung. Von 9-13 Uhr geht es in der Geschäftsttelle, Feldstr. 21a, in Ragösen um den "Sachkundenachweis Pflanzenschutz", verbunden mit aktuellen Rechtsvorschriften im Pflanzenschutz- und Chemikalienrecht und den Umgang mit Pflanzenschutzmitteln und Applikationstechnik. Die Schulung ist eine anerkannte Weiterbildungsmaßnahme im Bereich" Sachkunde im Pflanzenschutz". Referent ist Reinhard Nagel. Wer teilnehmen möchten, meldet sich unter 033846/90999 oder per E-Mail an kbv-pm@t-online.de. Der Teilnehmerbetrag beläuft sich auf 20 Euro für Mitglieder des KVB und 30 Euro für Nicht-Mitglieder. Die Nachweishefte sollten mitgebracht werden.