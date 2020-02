MOZ

Wriezen In einem Lebensmittelmarkt in der Heinrich-Lehmpuhl-Straße wollte am Samstagnachmittag unbekannte Männer einen vollen Einkaufswagen durch den Kassenbereich schieben, ohne zu bezahlen.

Als sie angesprochen wurden, ließen sie den Einkaufswagen stehen und rannten aus dem Gebäude.

Auf der Flucht entledigte sich einer der Männer eines vollen Rucksacks. Darin befand sich neben gestohlener Ware auch ein polnischer Personalausweis. Offenbar gehörte ein Mercedes zu den Männern. Darin lagen Gegenstände, die vermutlich gestohlen waren. Der andere Mann schreckte vor dem kalten Wasser des Alten Kanals nicht zurück und verschwand danach in einer Kleingartenanlage. Trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers blieben die Männer verschwunden. Letztendlich war auch der Mercedes nicht mehr auffindbar.

Die Ermittlungen zum gemeinschaftlichen Ladendiebstahl sind noch nicht abgeschlossen.