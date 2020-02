Bärbel Kraemer

Bad Belzig Es ist eine fremde und spannende Welt, von der Maria Randina in den Räumen des Werkraums "Vielfalt" auf dem TRollberg in Bad Belzig erzählen will. Wo klein und groß sonst zum nähen, filzen oder töpfern zusammenkommen, sitzen an diesem Abend Menschen im Rund, die sich auf einen Vortrag freuen. Es ist ein Abend, der in dieser Form zum ersten Mal in den Räumen des TRollberg an der Brücker Landstraße stattfindet und der durch das Programm "Bildung trifft auf Entwicklung" gefördert wird.

Knapp 30 interessierte Frauen und Männer sind der Einladung gefolgt, die keinen gewöhnlichen Reisebericht erwarten lässt, sondern die Erzählungen einer Frau, die in Sibirien aufgewachsen ist. Einer weitläufigen Region im fernen Russland, die hierzulande zumeist mit eisiger Kälte in Verbindung gebracht wird.

"Das ist auch der Grund, warum ich über meine Heimat erzählen will", sagt Maria Randina. Ihren Vortrag hat sie unter das Thema "Das Leben am Baikalsee. Vergangenheit und Gegenwart" gestellt.

Bereits seit einem Jahr bietet sie den Vortrag an und hat war während dieser Zeit im Infocafé "Der Winkel" in Bad Belzig, im Familienzentrum in Niemegk und andernorts zu Gast.

Aufgewachsen in Südostsibirien, kam die mittlerweile 42-Jährige vor 20 Jahren nach Deutschland. Sie studierte in Berlin Chemie und Biologie, beendete das Studium jedoch nicht. Heute arbeitet Maria Randina als Referentin im Projekt "Bildung trifft Entwicklung", bei dem es unter anderem um Nachhaltigkeit und fairen Handel geht.

Vor neun Jahren kehrte sie der Großstadt den Rücken. Sie zog in die hiesige Region - nach Lübnitz. Mittlerweile lebt Maria Randina in Mörz. Sie hat dort einen großen Garten, in dem sie nach Herzenslust gärtnern kann. Nah an der Natur.

Mit der Vorstellung ihrer Person beginnt die visuelle Reise in das ferne Land. Sie besteht nicht nur aus bunten Bildern, sondern auch aus musikalischen Einlagen und kulinarischen Kostproben. Jeder Gast ist eingeladen, sich an einem kleinen Buffet zu bedienen und auch die Köstlichkeiten ihres Heimatladens zu probieren. Brottrunk und Birkensaft, Brote mit Lachs und diversen Brotaufstrichen, dazu russisches Konfekt und natürlich Pinienkerne lassen so auch noch erleben, wie die Region um den Baikalsee "schmeckt".

Dabei wird schnell klar, dass Sibirien eben nicht nur aus Eis und Schnee besteht. Das interessierte Publikum erlebt eine Reise durch die Natur, die Geschichte und die Traditionen einer Region, die größer ist als ganz Europa.

Im Sommer will Irina Randina wieder einmal zu einer Reise in die alte Heimat aufbrechen. Der letzte Besuch liegt bereits vier Jahre zurück. Bis dahin muss jedoch erst einmal der hiesige Winter durch gestanden werden. Der ist, so die 42-Jährige, nach Temperaturen deutlich milder als der in der alten Heimat - fühlt sich jedoch bedeutend kälter an. Sie erklärt, dass in Sibirien die Luft viel klarer und trockener sei als hier und die Kälte dadurch gar nicht so eisig empfunden werde.