Martin Terstegge\BRAWO

Brandenburg Die Handballer des SV 63 Brandenburg-West wussten bei wem sie sich beim Abpfiff bedanken mussten. Die Spieler stürmten auf Torhüter Jurij Benkendorf zu, ließen ihn hochheben, weil er mit seinen Paraden den Brandenburgern den 27:25-Erfolg über den VfV Spandau rettete.

Die Mannschaft hätte sich, ihrem Trainer und den Fans diese "Achterbahnfahrt der Gefühle" leicht ersparen können, wenn sie nach der Pause nur halbwegs an das Niveau des ersten Durchgangs hätten anknüpfen können. Vor der Pause boten die 63er guten Handball gegen einen biederen Kontrahenten, weil sie in allen Mannschaftsteilen konzentriert agierten. Das Paradestück war die Deckung mit einem überragenden Benkendorf zwischen den Pfosten. Egal ob es die Berliner von Außen, aus dem Rückraum oder frei vom Kreis versuchten, er fand eine Lösung, weshalb die Gastgeber in den ersten 30 Minuten nur 8 Gegentore kassierten.

In der Offensive ließen sie sich auch immer wieder etwas Neues einfallen, stellten die Gästeabwehr stets vor neue Probleme. Wenn man den West-Spielern unbedingt etwas vorwerfen wollte - also, Meckern auf hohem Niveau -, dann die Chancenverwertung. Mit den 14 Gegentoren waren die Spandauer gut bedient.

In der Kabine mahnte Trainer Sven Schößler an in der Konzentration nicht nachzulassen, hatte ansonsten keine Kritikpunkte. Seine Spieler hatten anscheinend die Worte verinnerlicht, bauten bis zur 38. Minute den Vorsprung auf 18:11 aus. Dann stellten die Gäste auf eine offensivere Deckung um, was den Angriffsschwung der Hausherren schwächte. Anstatt miteinander zu spielen, verlegten sie sich auf Einzelaktionen, was den Berlinern entgegen kam. Zugleich ließen die Brandenburger auch in der Abwehr nach, die Spandauer kamen zu einfachen Toren.

Trotz des Knicks im Spielrhythmus hielten die Gastgeber bis Mitte der zweiten Hälfte den Fünf-Tore-Vorsprung. Doch mit jedem Gegentor, der wirklich nicht überragend spielenden Gäste wuchs die Verunsicherung im West-Team. Erinnerungen an das Loitz-Spiel kamen hoch, wo die 63er ebenfalls nach einer starken erste Hälfte nach dem Seitenwechsel komplett eingingen und verloren.

Doch im Gegensatz zur letzten Heimpartie hielt Schlussmann Benkendorf sein Niveau hoch. Nach wie vor ließ er die Spandauer verzweifeln. Die Brandenburger verstanden es aber nicht nach seinen Glanztaten mit Gegentoren dem "Gegner das Genick" zu brechen. So blieb der Kontrahent am Leben, der 100 Sekunden vor dem Ende auf 24:25 verkürzte. Zum Glück stellte Philip Kryszon im direkten Gegenzug den alten Abstand wieder her. Dann scheiterten die Gäste wieder an Bekendorf und mit dem 27:24 durch Philip Kryszin in der Schlussminute hatten die Gastgeber den "Kopf aus der Schlinge gezogen".

Beim Abpfiff war die Freude bei Trainer Schlößler zunächst sehr verhalten. Auch für ihn war der Leistungsabfall in den letzten 20 Minuten zunächst unerklärlich. Das war Abstiegskampf pur. Die Mannschaft wankte, sie fiel aber nicht. Sie holte die wichtigen 2 Punkte, hatte das Ziel erreicht.

Natürlich wissen die Spieler, dass sie mit Dusel gewonnen haben, gegen einen stärkeren Gegner wäre es wohl schief gegangen. Doch sie haben über 40 Minuten auch durchaus überzeugt, dass sollten sie mitnehmen in die künftigen Aufgaben. Die nächste steht bereits am kommenden Sonnabend (8. Februar/18 Uhr) an, dann ist der LHC Cottbus zu Gast.

Der Tabellendritte ist schon ein anderes Kaliber, vor dem Trainer Schößler aber nicht bange ist: "Die liegen uns eher, die spielen ordentlich mit. Ich muss aber sagen, gegen Spandau war ja nicht alles schlecht. Wir haben es uns allerdings selbst schwer gemacht, weil wir den einfachen Weg verlassen haben. Gegen Cottbus muss jeder 100 Prozent geben, dann haben wir in eigener Halle eine Chance. Ich möchte jetzt auch mal einen Großen zuhause schlagen, einen "Big Point" setzen. Das Zeug dazu haben wir."

SV 63: Benkendorf, Müller, Wybranietz 3. M. Schößler 5, Witt, Heuer, Meysel 3, Stenzel, Habermann, Mandler, Fleischer 2, T. Kryszon 4, P. Kryszon 6, Ackermann 4.