Dieter Wetzel

Magdeburg Die Fußballer des FC Stahl Brandenburg gewannen ihr Testspiel beim sachsen-anhaltinischen Verbandsligisten Fortuna Magdeburg auf Kunstrasen mit 2:1 Toren. Die Elf von Trainer Eckart Märzke trat mit mehreren Testspielern an und hinterließ einen guten Eindruck.

Besonders in der ersten Hälfte spielte die Mannschaft druckvoll und erarbeitete sich einige gute Chancen. Da auch die Fortunen auf Angriff spielten, entwickelte sich ein gutes Testspiel. In der 22. Minute hätten die Gastgeber durchaus die Führung erzielen können, aber sie vergaben diese tolle Gelegenheit. Als fünf Minuten später Mudai Watanabe in den Strafraum eindrang und von zwei Gegenspielern in die "Zange" genommen wurde, gab es berechtigterweise Elfmeter, den er selbst zum 1:0 verwandelte.

Die Magdeburger versuchten durch verstärktes Angriffsspiel die Gäste in Verlegenheit zu bringen. Die neu formierte Stahl-Abwehr stand bis auf den Ausgleichstreffer durch Cornelius Adams in der 40. Minute gut. Die Brandenburger versuchten umgehend wieder in Führung zu gehen. Einen Schuss Mudai Watanabes in der 42. Minute hielt der Keeper noch, aber mit dem Pausenpfiff konnte nach sehr guter Kombination Alexander Mertens das 2:1 erzielen.

Nach der Halbzeit wechselten die Einschussmöglichkeiten auf beiden Seiten, die Abwehrreihen standen jedoch gut. In der 76. Minute hatten die Platzherren die ganz große Ausgleichschance, wenig später vergab aber auch Philipp Otto die sehr gute Gelegenheit zum dritten Treffer. Die letzte Chance zum Unentschieden ergab sich für die Fortuna in der 81. Minute. Es blieb danach beim ersten Erfolg für den FC Stahl. Insgesamt ein faires und gutes Testspiel von beiden Seiten.

FC Stahl: Julien Müßigbrodt (ab 46. Emirhan Ulubay) – Rory Mc Cullough, Jonas Meyer, Adrian Jordanov, Alexander Mertens (ab 60. Daniel L.Ferreira) – Hubert Horodecki - Morgan Javier (ab 46. Wandilie Dlamini), Danilo L. Ferreira, Allan Lambourdiere – Mudai Watanabe, Lukas Hehne (ab 60. Philipp Otto).