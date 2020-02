Markus Kluge

Fehrbellin Neuruppin (MOZ) Wegen Verstößen gegen das Waffengesetz und gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz muss sich am 27. Februar ein 46-jähriger Mann aus Fehrbellin vor dem Neuruppiner Amtsgericht verantworten. Als die Räume des Mannes im Oktober 2014 von der Polizei durchsucht wurden, sind dabei mehrere Schusswaffen und dazugehörige Munition sowie verschiedene Zünder entdeckt worden. Die soll der Fehrbelliner laut Anklage in einem Schrank und zwei Vitrinen sowie in mehreren Kunststofftüten aufbewahrt haben. Dem 46-Jährigen soll bewusst gewesen sein, dass der Besitz dieser Waffen erlaubnispflichtig ist und er über keine dafür nötige waffenrechtliche Erlaubnis hat. Bisher ist ein Prozesstag angesetzt, bei dem drei Zeugen aussagen sollen.