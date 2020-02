Wolfgang Balzer

Ketzin/Havel 240.000 Glasaale setzten am vergangenen Wochenende Fischermeister Lutz Schröder und Bürgermeister Bernd Lück, begeisterter Hobbyangler, gemeinsam an verschiedenen Stellen in die Ketziner Havel. "Das Wetter ist ideal, sie schwimmen gut ab", meinte Schröder, nachdem am Ufer der Festwiese die ersten Styroporbehälter mit etwa 60.000 Aalen entleert waren. Die nur etwa 0,3 Gramm wiegenden und knapp fingerlangen, durchsichtigen Winzlinge sind zwei Tage zuvor an der französischen Atlantikküste gefangen worden.

Nach rund sechzehnstündiger Fahrt in einem Spezialtransporter kamen sie beim Fischermeister in den durch Eisbehälter gekühlten Transportbehältern an. "Seit den fünfziger Jahren setzen wir Aale hier in der Havel aus", erzählte der Fischermeister. Im Sommer würden weitere Jungaale folgen, dann aber als bereits vorgestreckte Aale, so um die sieben Gramm schwer. Obwohl die Bestände in einzelnen Jahren schwanken würden, konnten sie in den letzten Jahren stabil gehalten werden, so seine langjährige Erfahrung. Dass alle hier in die Ketziner Havel ausgesetzt würden, sei kein Problem. Sie würden sich nach und nach auf einen etwa 30 Kilometer langen Havelabschnitt verteilen.

Vor ihrem Fang an der Atlantikküste beziehungsweise bis zu den Flussmündungen hatten die Winzlinge bereits vom Laichgebiet in der Sargassosee in der Nähe der Bahamas in zwei bis drei Jahren den Atlantik überquert – bis etwa einhundert Kilometer vor der Küste noch als Aallarven. Auch auf natürlichem Wege steige eine beträchtliche Anzahl des beliebten Speisefisches in die Flüsse auf.

Sorgen machen dem Fischermeister nach wie vor die Kormorane. 300 bis 500 Gramm Fisch würden diese täglich verspeisen und Aale seien ihre Lieblingsspeise, so der Fischermeister, der in letzter Zeit eine raffinierte Jagdmethode der Kormorane beobachten konnte. Sie würden zu hunderten gemeinsam jagen, einen Kreis bilden und den mit Flügelschlagen immer enger ziehen.

Auch eine erfreuliche Feststellung konnte Lutz Schröder machen. Bis vor ein, zwei Jahren haben weder die Angler noch die Fischer Zander gefangen. Sie waren hier in der Havel und in den Nebengewässern so gut wie verschwunden. Jetzt hätten sich die Bestände wieder stabilisiert, habe er beim Fischen feststellen können. Die Jungfische würden bereits so um die 500 Gramm wiegen. Der Fischermeister führt die Situation der vergangenen Jahre auf die Sommer, das damit verbundene Krautwachstum und durch die Sauerstoffanreicherung entsprechend gute Sichttiefen zurück. Der Zander bevorzuge aber durch Plankton getrübte Fließgewässer.