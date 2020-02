Markus Kluge

Neuruppin (MOZ) Ein dreijähriges Mädchen war am Sonntagnachmittag alleine in Neuruppin auf einem Parkplatz an der Junckerstraße unterwegs. Einigen Passanten kam das komisch vor, die schließlich die Polizei informierten. Nachdem die Beamten das Kind an sich genommen hatten, fuhren sie mit ihm die nähere Umgebung ab, um nach den Eltern zu suchen. Es wurden jedoch keine suchenden Eltern angetroffen. Mit Hilfe des Kindes konnte der Name der Eltern und letztlich auch die Wohnanschrift herausgefunden werden. In der Wohnung musste die Polizei die 35-jährige Mutter wecken, um sie zu befragen, ob sie wisse, wo ihre Tochter sei. Dabei kam heraus, dass das Kind nach dem gemeinsamen Mittagsschlaf wohl die Wohnung verlassen hat. Die Polizei erstattete Strafanzeige wegen Verletzung der Fürsorge- und Aufsichtspflicht.