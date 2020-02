René Wernitz

Premnitz/Rathenow (MOZ) Übermäßiger Alkohol verursacht bekanntlich Rauschzustände und treibt den in Atemluft und Blut messbaren Promillepegel nach oben. Auf 2,36 Promille pustete sich am späten Freitagabend ein 36-jähriger Nissan-Fahrer in Premnitz.

Zuvor war er in der Friedrich-Engels-Straße nach rechts von der Fahrbahn abgekommen und mit beiden rechten Reifen auf den dortigen Gehweg geraten, wie Zeugen der Polizei berichteten. Anschließend lenkte der Mann gegen, überfuhr den linken Gehweg und stieß dann mit der linken Front in einen dortigen Maschendrahtzaun. Auf einer Länge von rund 8 Metern wurde der Zaun beschädigt. Obgleich der Wagen ebenso Schäden am linken Vorderrad und am vorderen Stoßfänger erlitt, setzte der Mann seine Tour zunächst fort. Er steuerte das Auto in Richtung Fabrikenstraße, drehte dann aber doch wieder um und begab sich zurück zum Unfallort. Die Polizei ließ ihn dort pusten.

Ebenso pusten musste am Samstag, gegen 11.30 Uhr, ein 69-Jähriger in der Fehrbelliner Straße in Rathenow. Der Senior hatte 1,20 Promille im Organismus. Eine Fahrerlaubnis, die ihm hätte abgenommen werden, hatte er gar nicht erst.