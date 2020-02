BRAWO

Brandenburg an der Havel Brandenburger Polizeibeamte stoppten am Sonntagvormittag gegen 10 Uhr einen 20-jährigen Fahrzeugführer ohne Fahrerlaubnis und Versicherungsschutz, der Drogeneinfluss stand. Der Mann fuhr mit seinem PKW Peugeot durch Hohenstücken. Eine Überprüfung des Fahrzeugs ergab, dass der Peugeot schon seit geraumer Zeit nicht mehr für den öffentlichen Verkehrsraum zugelassen war. Die montierten Kennzeichen waren bereits entstempelt. Darüber hinaus gab der junge Fahrer an, nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Außerdem reagierte ein Drogenschnelltest positiv. Anschließend musste sich der Mann einer Blutprobe unterziehen. Ihn erwarten nun entsprechende Straf- und Bußgeldverfahren.