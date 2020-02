René Wernitz

Rathenow (MOZ) Parterre-Wohnungen machen es Einbrechern einfacher. Ob durch Küchen- oder Bad-Fenster oder über den Balkon könnten sie in eine Wohnung gelangen. So geschehen am Wochenende in Rathenow. Eine Nachbarin der Geschädigten verständigte die Polizei, dass in eine Erdgeschosswohnung im Bruno-Baum-Ring eingebrochen wurde. Der oder die Täter waren durch Aufhebeln der Tür und des Fensters des Balkons in die Wohnung gelangt. Es wurden sodann alle Räumlichkeiten durchwühlt.