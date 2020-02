Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) "Vom Eise befreit sind Strom und Bäche, durch des Frühlings holden, belebenden Blick, Im Tale grünet Hoffnungsglück; Der alte Winter, in seiner Schwäche, zog sich in rauhe Berge zurück", schrieb Johann Wolfgang von Goethe einst in seinem Osterspaziergang. Ostern wird in diesem Jahr am 12. April gefeiert – Goethes Zeilen passen jedoch, Anfang Februar, schon. Der Winter in diesem Jahr nahezu chancenlos. Weit und breit war bisher kaum ein Schneeflöckchen zu sehen. Und das wird sich nach Einschätzung der Wetterexperten wohl so schnell auch nicht ändern: mit bis an die 15 Grad bleibt es für den Wintermonat Februar viel zu warm. Damit könnte es dieser Winter unter die Top 5 der mildesten Winter seit 1881 schaffen.