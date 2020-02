Markus Kluge

Ostprignitz-Ruppin (MOZ) Die Ostprignitz-Ruppiner haben offenbar wenig Angst vor dem sich weltweit ausbreitenden Coronavirus oder sind bereits bestens informiert. Denn über das Bürgertelefon, das die Kreisverwaltung in der vergangenen Woche extra dafür geschaltet hat, sind bisher nur wenige Anfragen an die Behörde zu diesem Thema gerichtet worden. Die Resonanz "ist überraschend zurückhaltend", teilte die Pressestelle des Landkreises am Montag mit. Anfragen über die Hotline habe es vor allem dazu gegeben, wie sicher Reisen nach Asien sind und welche Sicherheitshinweise Touristen dort beachten müssen. Firmen aus der Region, die Kontakte nach Asien und vor allem nach China haben, wo bereits mehr als 11 000 Menschen mit dem Virus infiziert und 50 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben sind, gab es auch nicht. "Möglicherweise hat die Zurückhaltung auch damit zu tun, dass sich die meisten Menschen durch die größtenteils sachliche Berichterstattung in den Medien und im Internet weitestgehend informiert fühlen", hieß es aus der Pressestelle.

Das telefonische Beratungsangebot des Gesundheitsamtes bleibt dennoch weiterhin bestehen. Das Infotelefon ist unter der Rufnummer 03391 6885376 zu erreichen. Ausführliche und stets aktuelle Hinweise zur Krankheit und deren Ausbreitung gibt es zudem auf der Internetseite des Robert-Koch-Instituts unter der Adresse www.rki.de/faq-ncov.