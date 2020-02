MOZ

Brüchmühle (MOZ) Unbekannte haben in der Zeit zwischen dem 31. Januar und dem 2. Februar versucht, auf Baustellen in Bruchmühle Beute zu machen. In der Landsberger Straße versuchten Täter, gewaltsam die Türen des im Bau befindlichen Feuerwehrgebäudes zu öffnen. Sie scheiterten hier jedoch.

Erfolgreich waren Einbrecher dafür bei einem anderen im Bau befindlichen Gebäude an der Landsberger Straße. Hier stahlen die Täter Kupfer- und Messingteile der Heizungsanlage und besprühten eine Wand mit Graffiti. Die Polizei sicherte in beiden Fällen Spuren der Täter und nahm Anzeigen wegen Sachbeschädigung und Diebstahls auf.