Petition in Potsdam

Christian Heinig

Bernau (MOZ) Ihre Mission geht weiter: Aline Allich, die Anfang Dezember eine Online-Petition zur Rettung der Bernauer Kindernachsorgeklinik gestartet hat, wird am 18. Februar zum Landtag nach Potsdam aufbrechen, um dort ihre gesammelten Unterschriften zu übergeben. Der Petitionsausschuss hat den Termin bestätigt. Insgesamt sind 3112 Unterschriften zusammengekommen. "Eine gute Zahl", findet Allich, die weiter auf eine Zukunft der Klinik hofft.

Ob es eine Zukunft gibt, steht aber in den Sternen. Die Bernauer Klinik hat Insolvenz angemeldet, und für den möglichen Nachfolgestandort in Strausberg fehlt nach wie vor ein Träger. Die Uhr tickt.

Aline Allich hofft deshalb auf Hilfe aus der Politik: "Vielleicht kann sich der Staat einschalten und eine Fortsetzung in Strausberg sichern – es wäre so wichtig", betont die Frau aus dem sächsischen Mittweida, die mit ihrem Sohn Jannik 2018 selbst zur Betreuung in Bernau war.

Die Nachsorgeklinik, die herz- und krebskranke Kinder und ihre Familien betreut, musste wegen finanzieller Probleme im Dezember ihren Betrieb einstellen.