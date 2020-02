Thomas Pilz

Fürstenberg (MOZ) Die Deutsche Bahn AG will 2026 mit dem Ausbau des Haltepunktes der Wasserstadt beginnen. Fertigstellung wäre danach voraussichtlich 2028. Das geht aus einem Schreiben der Bahn AG hervor, aus dem die Leiterin der Bürgerinitiative (BI) Barrierefreier Bahnhof Fürstenberg, Elfriede Seidel, am Montag zitierte.

Während der Zusammenkunft der BI in den Räumlichkeiten des Verstehbahnhofes einigten sich die Mitglieder der BI auf eine große und medienwirksame Aktion am 13. Februar vor dem Bahnhof der Wasserstadt. An diesem Tag hat sich für 15 Uhr der Robur des RBB-Fernsehens angekündigt, um das konfliktreiche Thema publikumswirksam aufzuarbeiten.

Die BI will für ihre Aktion zahlreiche Fürstenberger mobilisieren, die ihrer Empörung Ausdruck verleihen sollten, wie lange es dauert, bis der Ausbau des Bahnhofes verwirklicht werden soll. Mehr als 1 000 Pendler nutzten den Haltepunkt täglich, aber noch immer müssten vor allem Rollstuhlfahrer, andere Mobilitätseingeschränkte, aber auch Eltern mit Kinderwagen oder Radfahrer mehrere Treppen überwinden, um zu dem Mittel-Bahnsteig zu gelangen, wo die Züge halten. "Die BI fordert vor allem, dass die Bahn AG während der Planung und beim Bau die Variante mit Aufzügen berücksichtigt", erklärte Elfriede Seidel. Plakate, die aufrufen, am 13. Februar teilzunehmen, sollen in Fürstenberg verteilt werden.