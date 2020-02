Odin Tietsche

Oranienburg (MOZ) Ein 45-jähriger Autofahrer hat sich am Sonntagabend in Oranienburg eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert.

Als die Beamten seinen Wagen gegen 23.20 Uhr bei einer Verkehrskontrolle in der Berliner Straße überprüfen wollten, habe der Mann seinen Wagen beschleunigt und zeitweise die Autolichter ausgeschaltet, teilte die Polizei am Montag mit. Zwischenzeitlich sei er sogar mit seinem Wagen unvermindert auf das Polizeiauto zugesteuert.

Nachdem der Mann versuchte, durch gefährliche Fahrmanöver die Beamten abzuhängen, prallte er schließlich in der Walther-Bothe-Straße auf einen Mauervorsprung. Anschließend setzte er seine Flucht zu Fuß fort. Die Beamten konnten ihn jedoch kurz darauf an seiner Wohnadresse antreffen. Wie ein Drogenschnelltest den Angaben der Polizisten zufolge ergab, hatte der Mann zuvor Cannabis konsumiert. Außerdem besaß er keinen Führerschein. Gegen den 45-Jährigen wird nun wegen Fahrens unter berauschenden Mitteln, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis ermittelt.