Jürgen Rammelt

Katerbow Es ist eine illustre Männerrunde, die sich jeden Sonntag von 10 bis 12 Uhr in Katerbow trifft. Bisher war die Gaststätte Schreiber das Quartier für den Sonntagsstammtisch, bei dem so manche Molle gestemmt wurde. Dass es allerdings ein "Saufvormittag" sei, dass möchte Werner Ludwig nicht gelten lassen. "Bei uns geht es gemütlich zu. Vor allem unterhalten wir uns, was in unserem Ort verbessert werden kann." Dabei belassen es die Männer nicht nur bei bloßen Worten. Im vergangenen Jahr haben sie zum Beispiel dafür gesorgt, dass Katerbow eine Bank bekommt. "Dabei handelte es sich nicht um eine Sparkassenfiliale, sondern um eine Sitzgelegenheit für jedermann", stellt Werner Ludwig klar. Auch das historische Wiegehaus im Ort haben die Männer der Stammtischrunde mit einem neuen Farbanstrich verschönert. Doch was 2016 seinen Anfang nahm, hat mit der Schließung der Gaststätte Schreiber ein vorläufiges Ende gefunden: Dem Stammtisch ist der Treffpunkt abhanden gekommen. In der Bürgerversammlung am vergangenen Freitag in Rägelin nutzte Werner Ludwig die Gelegenheit, das Problem zur Sprache zu bringen. Er schilderte die Situation und machte deutlich, dass es doch im Interesse der Gemeinde liegen sollte, die tatkräftige Herrenrunde bei der Suche nach einem neuen Ort für den Stammtisch zu unterstützen. Dem wurde auch nicht widersprochen. Im Gegenteil. Es wurde anerkannt, dass so eine Initiative das Dorfleben bereichert und das Wir-Gefühl stärkt. Temnitzquells Bürgermeister Bernd Müller versprach, das Problem mit dem Gemeinderat zu besprechen und nach einer Lösung zu suchen. Erste Ideen gab es bereits, zumal es im Ort eine Feuerwehr, einen Jugendklub und einen Treff der Angler gibt.