Martin Risken

Zehdenick (MOZ) "Ein Jahr Widerstand gegen Gasbohren. Wie sieht es aus, wie geht es weiter?" ist die nächste Informationsveranstaltung der Bürgerinitiative (BI) "Gegen Gasbohren Zehdenick, Templin, Gransee" überschrieben. "Eine Gefährdung der Gasversorgung ist weder für Zehdenick, Templin und Gransee noch für das Land Brandenburg zu erwarten, wenn sich die Erdgasgegner mit ihrer Ablehnung der Gasförderung in der Region durchsetzen. Der Einfluss regionalen Gases auf die Versorgungssicherheit wäre marginal und lokal schon gar nicht spürbar", heißt es in der Einladung von Ralph Riesenberg von der Bürgerinitiative. Darüber und zur aktuellen Situation zum Thema Erdgasförderung informiert die Bürgerinitiative Gegen Gasbohren Zehdenick-Templin-Gransee bei ihrer Informationsveranstaltung am Donnerstag, 27. Februar, ab 19 Uhr im Saal der Naturtherme in der Dargersdorfer Straße 121 in Templin. Andy Gheorghiu, Politikberater von Food & Water Europe, einer Nicht-Regierungsorganisation, wird deutlich machen, warum Deutschland keine neuen Gasquellen benötige und welche Alternativen zu fossilen Energieträgern bestehen.

Fracking-Experte kommt

Andy Gheorghiu koordiniert mit Organisationen, Basisgruppen und Einzelpersonen in der Europäischen Union die Kampagnen von Food & Water Europe, insbesondere die Kampagne für ein globales Verbot des Frackings und der Speicherung fossiler Brennstoffe. Als ehemaliger Beamter arbeitet er jetzt als freiberuflicher Berater für Klima- und Umweltschutzprojekte und berät andere Bürgerinitiativen, die sich gegen die Gasförderung engagieren. "Wir akzeptieren und respektieren die Meinung aller Bürger und laden ein, mit uns in einen sachlichen Dialog zu treten", lädt Ralph Riesenberg die Befürworter der Gasförderung in der Region ein. Der Sprecherrat der BI wird außerdem über Recherchen informieren und Bilanz ziehen, was bislang erreicht worden ist. Außerdem geht es um den aktuellen Stand im Genehmigungsverfahren zur Aufsuchung von Kohlenwasserstoffen und welche Auffassung die Landesregierung hinsichtlich der Gasförderung vertritt. Laut Koalititionsvertrag lehnt die Landesregierung die Förderung nicht grundsätzlich ab, sondern will die Kommune an den Einnahmen beteiligten und strebt eine umfassendere Bürgerbeteiligung im Genehmigungsverfahren an. Abschließend wird über die künftigen Herausforderungen für die BI gesprochen und welche Aktionen in nächster Zeit zu erwarten sind, um sich wieder stärker in das öffentliche Bewusstsein zu bringen.