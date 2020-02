Matthias Henke

Altlüdersdorf Am Sonnabend fand die diesjährige Jahreshauptversammlung der Löschgruppe Altlüdersdorf statt. Löschgruppenführer Maik Stollfuß gab einen Einblick zur geleisteten ehrenamtlichen Arbeit in der Feuerwehr.

Die Löschgruppe habe insgesamt 30 Mitglieder. "Hiervon verzeichnen wir sechs Jugendfeuerwehrmitglieder, neun in der Einsatzabteilung und 15 in der Alters- und Ehrenabteilung", so Stollfuß. Die Feuerwehr Altlüdersdorf leistete insgesamt zirka 800 Dienststunden. Zu 13 Einsätzen wurde sie alarmiert, davon vier Einsätze zur Brandbekämpfung, sieben zur technischen Hilfeleistung und zwei Fehlalarme. Sehr lobenswert sei, dass die Feuerwehr komplett neu mit Einsatzbekleidung ausgestattet wurde.

Weiterhin wurden einige Kameraden befördert und ausgezeichnet: Dominik Berrer erhielt eine Beförderung zum Hauptfeuerwehrmann und wurde gleichzeitig noch für herausragende Dienste im Jahr 2019 geehrt. Auch Kamerad Björn Jaenicke durfte sich freuen, denn er erhielt eine Auszeichnung für die meisten geleisteten Ausbildungsstunden im Jahr 2019. Ebenfalls befördert wurde Lukas Formumm. Er erhielt die Urkunde zum Oberfeuerwehrmann. Die Kameradin Paula Loth erhielt ebenfalls eine Beförderung zur Oberfeuerwehrfrau. Die anwesenden Sponsoren konnten sich über kleine Präsente freuen.