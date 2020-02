Amy Walker

Velten (MOZ) Für sie gibt es eindeutig keinen besseren Job auf der Welt: Seit mehr als zehn Jahren betreibt Cornelia Zeuke in Velten ihre Kindertagespflege "Kleine Knirpse" – und sie brennt für den Beruf. "Ich kann mir nichts anderes vorstellen. Es ist eine Berufung", sagt die 45-Jährige. Für ihr besonderes Engagement und dafür, dass sie die dienstälteste Tagesmutter in Velten ist, wurde sie am Montag von Bürgermeisterin Ines Hübner (SPD) und Sozialbereichsleiterin Jennifer Collin gewürdigt. "So eine Person ist für uns natürlich Gold wert", so Hübner.

Auf 80 Quadratmetern – und mit einem großen Garten für die wärmere Jahreszeit – kümmert sich Cornelia Zeuke um ihre fünf Tageskinder. Der Andrang auf die Plätze bei ihr ist groß. "Ich habe die nächsten vier Anmeldungen für 2021 schon voll", sagt Zeuke. Wer das Glück hat, sein Kind in ihre Hände abgeben zu dürfen, darüber entscheidet allein sie. "Ich gehe nach meinem Bauchgefühl", erklärt sie. Im Laufe der vergangenen zehn Jahre hat Cornelia Zeuke 32 Kinder betreut, wovon die ältesten jetzt in der sechsten Klasse sind.

Für den vergangenen Sonnabend – dem tatsächlich zehnten Geburtstag ihrer Einrichtung – hatten ihr Ehemann und einige Eltern eine Überraschungsparty vorbereitet. "Etwa die Hälfte aller Kinder, die ich jemals hatte, war dabei." Ein besonderes Geschenk gab es auch noch: Ein T-Shirt mit den Namen aller 32 Kinder auf dem Rücken und auf der Vorderseite die Aufschrift: "Conny – Tagesmama mit Herz."