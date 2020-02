Thorsten Pifan

Schwedt (MOZ) Die Krätze umschließt die Uckermark: Seit Januar zählt das Gesundheitsamt neue 28 Fälle der Hautkrankheit. Fünf Patienten mit bestätigter Diagnose gibt es aktuell in Schwedt. Besorgniserregend: Ein Großteil der aktuellen Fälle ist auf unzureichende Behandlung der Patienten oder mangelnde Hygiene in den betroffenen Haushalten oder Einrichtungen zurück zu führen.

Wie hoch die Dunkelziffer der Krätze-Erkrankungen in der Region tatsächlich ist, das kann allerdings nicht genau beziffert werden. Dann meldepflichtig sind lediglich Gemeinschaftseinrichtungen wie Schulen oder Kindertagesstätten. Das entspricht dem Infektionsschutzgesetz. Arztpraxen sind gesetzlich nicht verpflichtet, auf eine Verbreitung der Krankheit zu verweisen, sagt Kreis-Sprecherin Ramona Fischer.

Infos für Kontaktpersonen

Entsprechend sind von den Erkrankungen besonders die genannten Gemeinschaftseinrichtungen Schulen, Kindertagesstätten oder auch Wohnheime betroffen. Das Gesundheitsamt des Kreises Uckermark ermittelt in den aktuellen Fällen Kontaktpersonen, um eine weitere Verbreitung der Hautkrankheit zu verhindern. Das Team vom Gesundheitsamt führt zudem Gespräche mit Patienten und Kontaktpersonen. Auch das Personal in den von der Krankheit betroffenen Einrichtungen wird ausführlich über Behandlungsmethoden und Hygiene informiert und hingewiesen.

Damit die Krätze wirkungsvoll behandelt werden kann, müssen von den betroffenen Patienten und ihrem Umfeld aber verschiedene Punkte beachtet und Sorgfaltsmaßnahmen eingehalten werden. Offenbar ist das nicht in allen Fällen passiert, wie Ramona Fischer bestätigt: So sind die Ursachen für aktuelle Fälle unter anderem: eine unzureichende Durchführung der Behandlungsmaßnahmen mit den Anti-Skabies-Mitteln, keine zeitgleiche Behandlung der erkrankten Person sowie deren engeren Kontaktpersonen, auch wenn diese im gleichen Haushalt leben.

Auch notwendige Hygiene werden nicht immer im erforderlichen Umfang eingehalten, hätten die Untersuchungen der aktuellen Fälle ergeben. Genauso hätten es einige betroffene Patienten versäumt, tatsächlich alle engeren Kontaktpersonen zu benennen, damit diese ebenfalls behandelt werden können. Zuweilen spielten auch generelle Uneinsichtigkeit und Sprachbarrieren eine Rolle, wenn sich die Krätze weiter verbreitet.

Einen Anstieg der Fälle von Krätze hat es in der Uckermark insbesondere in den Jahren zwischen 2013 bis 2018 gegeben. Seitdem bewegt sich die Zahl der Erkrankungen auf gleichbleibend höherem Niveau. Zum Teil ist der Anstieg allerdings auch auf eine höhere Sensibilisierung der Haus- und Hautärzte zurückzuführen, die Fälle nun an das Gesundheitsamt melden, obwohl es eben keine Meldepflicht gebe. Ein weiterer Grund für die steigende Zahl der Fälle sind die bereits genannten Aspekte, die ein Wiederaufflackern der Krankheit begünstigen oder ein Verbreiten im engen Umfeld der Patienten. Laut Weltgesundheitsorganisation zählt die Krätze zu den "vernachlässigten" Tropenkrankheiten.

Langen Hautkontakt vermeiden

Wichtig sei zu wissen, dass die Übertragung der Krätzemilben bei intensivem und längerem Hautkontakt auf direktem Wege von Mensch zu Mensch erfolge. Kurzzeitige Kontakte wie das Schütteln von Händen seien laut Ramona Fischer in der Regel ohne Risiko einer Übertragung.

Ein weiterer Weg ist zumindest in der Theorie die Ansteckung über Textilien wie Bettwäsche, Wolldecken oder Unterwäsche. Dies sei aber ausgesprochen selten, weil die Hautpartikel, die infiziert sind, nach einiger Zeit nicht mehr ansteckend wirken. Zudem bewegten sich die Krätzemilben stets nur sehr langsam fort. Wer intensiven Hautkontakt vermeidet und bei beruflichen Kontakten – etwa in der Pflege – die entsprechende Schutzkleidung trägt, könne sich ausreichend vor einer Übertragung der Krätze schützen.