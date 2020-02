Roland Becker

Hennigsdorf (MOZ) Selten herrscht bei den Hennigsdorfern Freude, wenn sie aus dem Briefkasten Post nehmen, die vom städtischen Ordnungsamt kommt. Oftmals findet sich darin ein Knöllchen fürs falsche Parken oder zu schnelle Fahren. Diese Art der Postzustellung kann jetzt vermieden werden. Das Knöllchen selbst bleibt dem Sünder allerdings nicht erspart. Rathaussprecherin Ilona Möser teilte am Montag mit, dass Informationen zu diesen Strafzetteln ab sofort im Internet einsehbar sind.

Auf den Knöllchen befindet sich von nun an ein QR-Code. Ist dieser gescannt, landet man auf der Internetseite www.knoellchen-info.de. Wird dann das Kfz-Kennzeichen eingegeben, erfährt der Verkehrsteilnehmer, wann er was falsch gemacht hat und welche finanziellen Folgen das haben wird. Wer das leidige Thema schnell vom Tisch haben will, kann sofort am Handy per GiroCode die Strafe überweisen. Es ist aber auch möglich, einen Sepa-Überweisungsschein auszudrucken.

Der QR-Code und die darin gespeicherten Informationen bleiben zwei Wochen abrufbar. Danach werden sie gelöscht.

Wer dennoch die Knöllchen-Post bevorzugt, muss darauf nicht verzichten. Alle Bürger, die die neue Variante nicht nutzen, erhalten nach etwa zwölf Tagen den bislang üblichen Brief, in dem über das Vergehen und das verhängte Verwarngeld informiert wird.