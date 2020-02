Sven Klamann

Eberswalde (MOZ) Es ist derzeit das bestimmende Thema in Eberswalde: Soll die letzte Kriegsbrache im Zentrum der Barnimer Kreisstadt mit Wohn- und Geschäftshäusern versehen oder als Grünfläche aufgewertet werden?

Der gemeinsamen Fraktion von SPD und Bürger für Eberswalde, die als stärkste politische Kraft über acht der 37 Mandate im Stadtparlament verfügt, ist es gelungen, für eine Diskussionsrunde erstmals mehr als 30 Befürworter und Gegner einer möglichen Wiederbebauung an einen Tisch zu holen. "Diese Debatte spaltet nicht, sondern bringt zusammen", lautete das Fazit der Eberswalder Baudezernentin Anne Fellner nach der zweistündigen Aussprache.

Die Einladenden strichen das überstimmende Ziel aller Beteiligten heraus: Die Innenstadt muss dringend belebt werden. Auch wenn es über das Wie zum Teil unterschiedliche Auffassungen gebe, sei es wichtig, an einem Strang zu ziehen.

Problemfelder angesprochen

"Viele Ansätze, wie die freie Grünfläche sinnstiftend genutzt werden kann, wurden ausgetauscht", heißt es in einer Pressemitteilung von SPD/BFE. So könnten mit einer Bebauung und dem Etablieren neuer Verkaufsräume der Einzelhandel gestärkt werden. Dies sollte unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit geschehen – zum Beispiel als Teilbebauung durch einen Holzbau mit einer üppigen Begrünung, ziehen die Veranstalter der Diskussionsrunde Bilanz, an der neben Fraktionsmitgliedern Mitarbeiter aus dem Rathaus, Vertreter des Stadtbummel-Vereins, der Hochschule sowie von soziokulturellen Gruppen wie "Recht auf Stadt" oder der Thinkfarm teilgenommen hatten. Der Großteil der Teilnehmer habe sich für eine Bebauung ausgesprochen. Dennoch seien Problemfelder angesprochen worden, zu denen vor allem "die schlechte Parksituation in der Innenstadt" gehört. Wer dem Bauvorhaben ablehnend gegenüberstehe, sehe das Potential der freien Fläche als einen Ort der Begegnung, der mit unterschiedlichen Verweilmöglichkeiten an die Jahreszeiten angepasst werden könnte. "Über die Entstehung eines gemeinsamen Ortes, an dem sich Bürger*innen treffen, herrschte Einigkeit, egal ob Bebauung oder nicht", schreibt die Fraktion in ihrer Pressemitteilung weiter. Wie dieser Ort aussehen solle, stehe noch nicht fest. "Grün und sozial soll er auf jeden Fall sein", heißt es weiter. "Denn neben der möglichen Errichtung von Einzelhandelsläden ist auch der soziale Wohnungsbau wichtig, um sozial schwach integrierte Menschen nicht auszuschließen", betonte Hardy Lux, der Vorsitzende der Fraktion.

Schon mehr als 2100 Stimmen

Das Fazit der Runde lautete: Die unterschiedlichen Interessengruppen sollen an der Planung einer möglichen Bebauung der südlichen Friedrich-Ebert-Straße beteiligt werden. Bei Projekten wie diesem sei ein Mitmach-Urbanismus nötig, hob Georg Werdermann hervor, der im Rathaus das Amt für Stadtmarketing & Tourismus leitet.

Anregungen und Ideen seien auch zu diesem Thema willkommen, hieß es bei SPD/BFE.

Bei der Online-Umfrage zur südlichen Friedrich-Ebert-Straße gibt es aktuell 1409 Stimmen (66,62 Prozent) für und 613 Stimmen (28,98 Prozent) gegen eine Wiederbebauung. 93 Stimmen (4,4 Prozent) sind unentschieden.