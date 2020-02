Matthias Haack

Neustadt (moz) Manche wollen es partout vermeiden, andere nehmen es emotionsarm hin. Wieder andere sind stolz und genießen es,. wenn Vater und Sohn gemeinsam kicken. Die SG Sieversdorf hat solch ein Paar. Sandro Behrendt führt den Kreisoberligisten im Regelfall von der Seitenlinie aus, kommt aber auch zum Einsatz. Mit seinem Sohn Dustin geht er in die vierte gemeinsame Saison. Eine der ganz schwierigen. Sieversdorf überwintert auf einem Abstiegsrang.

War früher der Sturm das Zuhause von Sandro Behrendt, so sieht er sich zwei Jahrzehnte später eher als Mann fürs defensive Mittelfeld. "Ich spiele aber nicht ständig, nur wenn wirklich Not am Mann ist." In diese Situation kommt die SGS jedoch öfter als dem Coach lieb ist. "Das waren leider locker über die Hälfte der Spiele", blickt er auf die angespannte Personaldecke. Dustin Behrendt gehört zu den Talenten, die beim SV Schwarz-Rot Neustadt ausgebildet worden sind. Zu seinen Trainern im Nachwuchsbereich gehörte auch Sandro. "Ich habe mal nachgezählt: Im Pokalspiel hatten wir 15 Leute, zwölf haben eine Neustädter Vergangenheit." Nur verfolgen die Nachbarvereine andere Strategien: Dort der Landesligist, der mit seiner einzigen Herren-Elf als Zehnter im Niemandsland der Liga klebt. Hier der Kreisoberligist, der zwei Etagen tiefer um den Klassenerhalt ringt. Aber: In Sieversdorf existiert auch eine zweite Mannschaft. Sie schaffte bislang einen Dreier und zwei Remis. Auch sie kommt demnach als Vorletzte über den Winter, nur droht ihr kein Abstieg.

Spielerisch: Asta Bohne

Eine Partie half Dustin Behrendt in der Zweiten aus. Er sei spielerisch und taktisch stark, lobt Vater Behrendt seinen Sohn. "Das ist wirklich Asta Bohne. Es fehlt ihm im Zweikampf und auch in der Spritzigkeit." Was denkt der Jüngere über den Älteren? "In der Defensive ist er besser als in der Offensive. Dort geht schon mal der eine oder andere Ball vorbei. Ich finde die Ruhe und Gelassenheit am Ball herausragend. In seinem Alter sind es ja nur ganz wenige, die in der Kreisoberliga spielen. Aber was er macht, das macht er ganz stark."

Als herausragendstes Erlebnis nach dem Aufstieg sieht Sandro Behrendt das erste Punktspiel. "Nach einer sehr holprigen Vorbereitung mit erschreckend hohen Niederlagen wussten wir nicht, wo wir stehen. Aber was wir gegen Blumenthal/Grabow zeigten, das war granatenmäßig. Spielerisch und kämpferisch das Beste. Jeder hat sich reingehauen", um den Vorsprung nach dem Treffer von Dustin Schmidt (67.) über die Zeit zu retten. "Kurz vor Schluss führte ein blöder Fehler zum Gegentreffer." René Steinhauer eröffnete mit diesem Treffer seine Serie. 15 weitere Tore folgten bislang. Der Grabower liegt hinter Dimitar Milushev (MSV II/18) und vor Oliver Gießel (Stahl Wittstock/15). Bester Sieversdorfer in dieser Wertung ist Dustin Schmidt (4).

Einer der herausragenden Momente für Dustin Behrendt war sein Treffer gegen Union Neuruppin II. "Leider haben wir die Führung nicht gehalten und in Unterzahl verloren (1:3)." Acht Niederlagen stehen für den Aufsteiger zur höchsten Spielklasse im Fußballkreis zu Buche. Dreimal fehlte ein Tor, um das Unentschieden in einen Dreier zu wandeln. Daher gehen Vater und Sohn optimistisch in die am 8. März startende Rückrunde. Sandro Behrendt verspricht: "Wir geben alles." Sein Sohn begründet. "Unser Zusammenhalt ist prägend."