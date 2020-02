Oliver Schwers

Fredersdorf (MOZ) Etwas geplättet schauen Gemeindevertreter von Zichow und Einwohner auf die Hauptverkehrsstraße im Ortsteil Fredersdorf. Das schon seit Jahren geplante und aus Kostengründen immer wieder verschobene Sanierungsprojekt sollte eigentlich jetzt starten. Doch plötzlich herrscht Verwirrung. Niemand weiß genau wie hoch die Fördersumme ist.

Es geht um die Ortsdurchfahrt und in Verlängerung um die Ortsverbindung zwischen Fredersdorf und Zichow – eine frühere Kreisstraße, derer sich der Landkreis einst gegen den Willen und auf Kosten von Zichow entledigte. Das marode fast einen Kilometer Straßenstück verursacht so viele Reparatur- und Bewirtschaftungskosten, dass die Gemeinde dringend eine Sanierung will. Auch die Ortsdurchfahrt hat ihre Macken.

Weil ein grundhafter Ausbau die Anlieger ruiniert hätte, ließ man seinerzeit von dem Projekt ab. Zu groß sind die Grundstücke. Jetzt aber hat Brandenburg die bei den Bürgern verhassten Anliegerbeiträge abgeschafft. Fredersdorf nahm also neuen Anlauf, plante aber keinen Komplettausbau mehr, sondern eine Reparatur durch das Abfräsen der Oberschicht. Die Kosten beliefen sich auf rund 242 000 Euro für den insgesamt 1,7 Kilometer langen Abschnitt.

Umplanung wurde notwendig

Das Amt Gramzow stellt dafür einen Fördermittelantrag beim Landesbetrieb Straßenwesen. Doch dort fördert man nur qualitätsgerechten Ausbau. Also hat sich nun ein Planungsbüro der Sache angenommen, um einen haltbaren zweischichtigen Aufbau zu realisieren. Bei einer neuen zwölf Zentimeter starken Decke sei eine Haltbarkeit von mindestens zehn Jahren gegeben. Doch die Kosten springen dadurch auf 416 000 Euro. Durch Baugrunduntersuchungen kommt nun das nächste Problem hinzu: Um Haltbarkeit und Frostsicherheit zu garantieren sowie weitere Mängel zu beseitigen, müssen Höhen und Seitenlagen teilweise verändert und angepasst werden. Das betrifft auch Borde, Bushaltestellen und Regeneinläufe. Unterm Strich kommen aktuell fast 700 000 Euro zusammen. Die Gemeinde würde dafür eine neuwertige Straße erhalten. Allerdings würden sich die Fördermittel nach Angaben des Amtes Gramzow nur auf 425 000 Euro belaufen, nicht wie erhofft auf 75 Prozent der Bausumme. Damit müsste Zichow rund 270 000 Euro selbst in die Kasse werfen.

Genau das sorgt jetzt für erheblich Irritationen. Die Gemeindevertreter haben zwar einen Grundsatzbeschluss für die Sanierung gefasst, können aber eine solche Riesensumme nicht stemmen.

Im Landesbetrieb Straßenwesen ist man verwundert über diese Berechnungen. Nach Auskunft vom zuständigen Mitarbeiter Ralf Tulke werden grundsätzlich die öffentlichen Ausschreibungen abgewartet, um eine Bausumme zu haben. Davon zieht man die früher erhobenen Anliegerbeiträge ab. Der Rest wird zu 75 Prozent gefördert. Es gibt sogar noch einen Bonus. Die ausgefallenen Anliegerbeiträge könne sich die Gemeinde beim Landesamt für Bauen zurückholen. Damit würden die Eigenmittel des Dorfes also deutlich sinken. "Das Amt ist darüber informiert", wundert sich Tulke.

Amtsdirektor Reiner Schulz will sich jetzt persönlich um die Sache kümmern.