Frank Groneberg

Müllrose (MOZ) Sie ist sehr kurzfristig angesetzt worden, die nicht öffentliche Sitzung des Schlaubetaler Amtsausschusses heute Abend in Müllrose. Und es gibt auch nur einen Tagesordnungspunk: eine "Personalangelegenheit".

Bei dieser handelt es sich um die erneute Verurteilung des Amtsdirektors Matthias Vogel wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Und es wird bereits um die berufliche Zukunft des im Januar 2017 für acht Jahre gewählten Verwaltungschefs gehen.

Danach gefragt, wie sie die Verfehlungen des Amtsdirektors bewerten, halten sich die Bürgermeister im Amt Schlaubetal, die alle auch Mitglieder des Amtsausschusses sind, vorerst zurück. "Wir werden eine Anhörung machen und dann werden wir weitersehen", sagt Wolfgang Beitsch, Bürgermeister der Gemeinde Siehdichum und Vorsitzender des Amtsausschusses. "Wir geben Herrn Vogel die Chance, sich zu äußern und seine Sicht darzulegen." Dass Matthias Vogel schon seit dem Jahr 2016 keine Fahrerlaubnis mehr besitzt, sei ihm bisher nicht bekannt gewesen. "Ich möchte noch keine Wertung abgeben."

Auch Monika Senzel, Bürgermeisterin der Gemeinde Schlaubetal, möchte vor einer Wertung abwarten, was der Amtsdirektor zu sagen hat. Die Vorstrafen, die während der Verhandlung am Frankfurter Amtsgericht bekanntgeworden sind, hätten sie "sehr überrascht – deshalb möchte ich erstmal seine Sicht der Dinge hören". Und sie betont: "Ich denke, er hat als Amtsdirektor eine sehr gute Arbeit geleistet und wir haben viel gemeinsam erreicht."

Der Mixdorfer Bürgermeister Dieter Mutke erklärt ebenfalls, dass es an der bisherigen Arbeit Matthias Vogels als Amtsdirektor "nichts zu kritisieren gibt". Und er wolle ihm zunächst die Chance geben, sich zu äußern. Von der Vorstrafe wegen Untreue habe er als Mitglied des Amtsausschusses vor der Wahl ebenso wenig gewusst wie davon, dass der neue Amtsdirektor keine Fahrerlaubnis mehr hat. "Wir werden nach der Ausschusssitzung entscheiden: Was können wir machen oder was müssen wir machen?"

Bürgermeister zurückhaltend

Katharina Staar, Bürgermeisterin in Grunow-Dammendorf, möchte sich nicht näher äußern. "Es ist nicht hilfreich, dass das Thema jetzt in der Presse so intensiv beleuchtet wird", erklärt sie. Werner Gröschke aus Ragow-Merz war telefonisch nicht erreichbar. Und Müllroses Bürgermeister Thomas Kühl sagt: "Ich möchte mich erst nach der Amtsausschusssitzung äußern."

Wie berichtet, war Matthias Vogel genau einen Tag vor seiner Wahl zum Amtsdirektor zum ersten Mal wegen vorsätzlichen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilt worden. Damals war Detlef Meine, der selbst als Amtsdirektor einmal den Führerschein hatte abgeben müssen, Vorsitzender des Amtsausschusses. "Ich bin etwas geschockt", sagt er, nachdem der Amtsdirektor nun zum dritten Mal wegen des gleichen Vergehens vor Gericht stand. "Jeder kann mal Scheiße bauen – aber sowas?" Der Amtsausschuss "muss sich nun überlegen, wie er weiter verfährt".