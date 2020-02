Marco Winkler

Kremmen (MOz) Eigentlich sind sich die Abgeordneten in Kremmen einig gewesen: In einem Wohngebiet soll es eine Tempo-30-Zone geben. Nur über den Zeitpunkt herrschte Unklarheit. Wollten die einen auf ein noch nicht vorliegenden Verkehrskonzept warten, sahen andere Handlungsbedarf, der relativ unkompliziert abgehakt werden könnte.

Christoph Baumberger wohnt in dem entsprechenden Gebiet, das die Straßen An der Lärche, An der Mühle, An der Ziegelei, Thomas-Müntzer- und den Ziegeleiweg umfasst. "Als Anwohner können wir nicht verstehen, dass die 30er-Zone im Bauausschuss vertagt wurde", sagte er im jüngsten Stadtparlament. "Das ist ein reines Wohngebiet, keine Durchgangsstraße." Die Straßen mit geringer Breite wiesen zudem keine Bürgersteige aus. "Wer aus dem Haus kommt, steht sofort auf der Straßen. Besonders für Kinder und ältere Bewohner ist das problematisch." Das Warten auf ein Verkehrskonzept sei nicht tragbar. Christoph Baumberger übergab der Stadtverordnetenvorsteherin Stefanie Gebauer 28 Unterschriften von Anwohnern, die am Vorabend gesammelt worden waren.

Bürgermeister Sebastian Busse (CDU) sah die Liste als positives Zeichen. Er unterstütze das Anliegen. "Nicht, weil es Beschwerden gibt, sondern weil es dort Sinn macht." Ortsvorsteher Eckhard Koop (DUB) betonte (wie schon im Bauausschuss) die Wichtigkeit der Tempo-30-Zone. "Wir sind dafür, dass diese dort einmal eingerichtet wird." Die Betonung lag auf der zeitlich unkonkreten Angabe "einmal". Es solle auf ein seit mehreren Jahren – unter anderem wegen fehlender Kapazitäten entsprechender Planungsbüros – ausstehendes Verkehrskonzept gewartet werden. Ihm schwebe zudem eine Anwohnerversammlung im März vor, auf der über die Varianten "Tempo 30" und "Spielstraße" diskutiert werden könne. Auf der anderen Seite fühlten sich laut Koop bei einer schnellen Entscheidung andere Anwohner, die auf Verkehrsberuhigung vor ihrer Haustür warten, benachteiligt, sollte dieser Entschluss jetzt so schnell gefasst werden.

Sebastian Busse rückte hier gerade, dass das beauftragte Verkehrskonzept nichts mit den angegebenen Straßen zu tun habe. "Es ist auch keine Ungleichbehandlung." Parteifreund Lukas Neumann sagte: "Wir brauchen Bewegung, keinen Stillstand." Marcel Steinke (CDU), der sich zur Thematik in der Ortsbeiratssitzung enthielt, stellte die Sicherheit an oberste Stelle. "Wir sollten Anwohner nicht gegeneinander ausspielen. Zum Thema Sicherheit darf es keine politischen Machtspiele geben", sagte er.

Ein Satz, den Reiner Tietz (Fraktion Links und Grün) verbal unterschreiben konnte. "Wir sollten dort von Anfang an eine Verkehrssituation herstellen, die richtig ist für das Stadtgebiet und niemanden gegeneinander ausspielen."

Trotz Gegenwind (auch aus dem Zuschauerraum von Anwohnern) forderte Eckhard Koop die Zurückstellung des Antrags, um die Wünsche ins Verkehrskonzept aufzunehmen. Der Antrag wurde abgelehnt. Für die Installation der Tempo-30-Zone stimmten im Anschluss neun Abgeordnete (Busse, Hornemann, Neumann, Steinke, Voigts, Dietrich, Kurth, Tietz, Oertel). Vier enthielten sich (Dalibor, Schlichting, Sommer, Klein), vier stimmten dagegen (Gebauer, Förster, Brunner, Koop). Damit bekommt das Wohngebiet demnächst seine Tempo-30-Schilder.