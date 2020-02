Hagen Bernard

Eisenhüttenstadt Was in der Eisenhüttenstädter Inselgaststätte am Freitag mit der Siegerehrung für die Besten des vergangenen Jahres beendet worden ist, findet einen hal­ben Kilometer davon entfernt in sechs Wochen seine Fortsetzung. Dann wird mit dem 41. Lauf der Metallurgen die 28. Serie um den Oder-Spree-Cup gestartet. Am 14. März messen sich ab 10 Uhr die Läufer wahlweise über 15, zehn und fünf Kilometer. So wie im Vorjahr wird dort auch um Punkte für den Niederlausitz-Cup gelaufen. Der Konkurrenz von Startern anderer Laufserien müssen sich die hiesigen Athleten auch beim 6. Störitzsee-Lauf in Grünheide, beim 40. Fontane-Lauf in Rauen und beim 33. Storkower See Lauf stellen. Dort werden jeweils Brandenburg-Cup-Punkte verteilt.

Insgesamt hat sich beim weiterhin zehn Veranstaltungen umfassenden Oder-Spree-Cup nichts geändert. Vier Läufe sind notwendig, um überhaupt für den Nachfolge-Wettbewerb der Frankfurter Bezirksrangliste gewertet zu werden, maximal sechs Resultate gehen in die Wertung ein. Ein Dorn im Auge des Leichtathletikverbandes und auch des neuen Koordinators Jürgen Holzäpfel sind die relativ langen Distanzen für die Kinder. In der ersten Jahreshälfte haben diese sich mal abgesehen vom Störitzseelauf über 2,5 Kilometer durchweg über fünf Kilometer zu messen. Das hält viele ambitionierte Leichtathletikvereine davon ab, mit ihren Talenten diese Serie durchgängig zu besetzen. Daher wird zusätzlich ein Kindercup mit fünf Veranstaltungen bis zur U 12 mit geringeren Distanzen installiert.

Der Auftakt erfolgt am 14. März mit dem 41. Lauf der Metallurgen in Eisenhüttenstadt, dort wird am 14. November mit dem 16. Cross auch der Oder-Spree-Cup abgeschlossen.

Die Oder-Spree-Cup-Läufe:

14. März, 10 Uhr: 41. Lauf der Metallurgen (15 km/10 km/5 km).

28. März, 11 Uhr: 6. Störitzseelauf in Grünheide (10/5/2,5),

18. April, 10 Uhr: 40. Fontanelauf in Rauen (30/15/5),

3. Mai, 10 Uhr: 39. Oderpokallauf in Frankfurt (10/5),

14. Juni, 9 Uhr: 17. Scharmützelseelauf in Bad Saarow (27/10/5),

6. September, 10 Uhr: 40. Lauf um den Müllroser See (10/5),

20. September, 10 Uhr: 40. Spreewaldlauf in Lübben (15/7,5/5/2,5),

11. Oktober, 10 Uhr: 33. Storkower Seelauf (15/8/4)

7. November, 9.58 Uhr: 41. Lauf um den Krummensee (15/7,2/3,6)

14. November, 10 Uhr: 16. Crosslauf von Eisenhüttenstadt (10,5/6,4/3,2)