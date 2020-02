Hubertus Rößler

Frankfurt (MOZ) Der FHC kam am Sonntag bei der Handballgemeinschaft Owschlag-Kropp-Tetenhusen optimal ins Spiel und führte nach sieben Minuten bereits mit 5:0. Auch mit dem 9:2-Zwischenstand zehn Minuten später wurden die Gäste ihrer Favoritenrolle gerecht. "Danach klappte das konsequente Zusammenspiel zwischen unserer Abwehr und Torhüterin nicht mehr so gut, außerdem haben wir einige Chancen ausgelassen", berichtet Frankfurts Trainer Dietmar Schmidt. Die abstiegsgefährdete HG arbeitete sich mit ihrer aggressiven Spielweise wieder zurück in die Partie und verkürzte den Rückstand zur Pause auf zwei Treffer (12:14).

Nach dem Seitenwechsel kamen die Frankfurterinnen hochmotiviert und engagiert aus der Kabine und erhöhten mit drei Treffern in Folge binnen eineinhalb Minuten auf 17:12. Dann kam es erneut zu einem kleinen Bruch im Spiel der Gäste, Owschlag kämpfte sich wieder zurück und konnte beim 23:23 in der 52. Minute erstmals ausgleichen. Fünf Minuten vor dem Ende gingen die Schleswig-Holsteiner durch ihre 16-fache Torschützin Imke Lübker-Seidel mit 25:24 sogar das erste und einzige Mal an diesem Tag in Führung. Doch der FHC ließ sich nicht entmutigen und drehte die Partie durch zwei Treffer der starken Kamila Szczecina zum 26:25-Endstand.

"Ich denke, unser Erfolg ist am Ende verdient und ein großer Sieg der Moral. Wir haben uns nach den beiden starken Anfangsphasen das Leben selbst schwer gemacht, daher ist der Sieg nicht glücklich zustande gekommen. Mit dem Auftreten der Mannschaft bin ich zufrieden, sie hat die Niederlage gegen Buxtehude verdaut und eine gute Reaktion gezeigt", erklärt Schmidt und verteilt ein Extra-Lob an seine Torhüterin: "Valeryia Kurliandchyk war besonders in der Startphase ein guter Rückhalt."

Auffällig war auch Kreisläuferin Kamila Szczecina, die aufgrund der robusten Spielweise der Gastgeberinnen viel von ihren Mitspielerinnen gesucht und gefunden wurde. Die Polin war mit sieben Toren auch die gefährlichste Angreiferin der Gäste, ihre Landsfrau Monika Odrowska steuerte sechs Tore zum dritten Auswärtssieg der Saison bei.

Am Samstag beim Schlusslicht

Für den FHC geht es am Samstagabend um 18 Uhr weiter mit dem Spiel beim Tabellenschlusslicht Hannoverscher SC. "So ein Gegner kann wie ein angeschlagener Boxer auftreten und an einem überragenden Tag über sich hinauswachsen. Das müssen wir verhindern, indem wir konsequent auftreten und den Gegner von Anfang an dominieren", hofft Dietmar Schmidt auf einen weiteren Schritt in Richtung Zweitliga-Aufstieg. Das Hinspiel hatten die Frankfurterinnen mit 36:26 gewonnen.

Frankfurter HC: Valeryia Kurliandchyk, Isabell Gerlach, Mandy Schneider – Anja Ziemer 6 (3/5), Julia Hinz, Cora Bertram, Kamila Szczecina 7, Jessica Jander 3, Monika Odrowska 6 (1/2), Michéle Dürrwald 1, Sophie Pickrodt, Kathleen Müller 3, Elisa Schmidt

Siebenmeter: HG 4/4, FHC 4/7 – Zeitstrafen: HG 4, FHC 2 – Schiedsrichter: Alexander Kieslich, Morten Rennerff