Steffen Möbis

Niederwiesa Erstmals haben die Turner des TuS Frankfurt am Traktorpokal in Niederwiesa teilgenommen. Bei der 33. Auflage des traditionsreichen Teamwettkampfs in Sachsen gelang es dem altersmäßig gemischten Frauenteam, den Siegerpokal an die Oder zu entführen. Die Herren belegten im parallel ausgetragenen Wettbewerb Platz 3. Dazu gab es weitere Podiumsplätze in der Einzelwertung.

Alle acht Turner konnten mit ihrem Abschneiden zufrieden sein. Die beiden Seniorinnen Ursula Willwohl und Ute Fischer hatten sich speziell auf die Hochgeräte Sprung und Balken vorbereitet, die sonst nicht in ihrem Wettkampfprogramm enthalten sind. Gemeinsam mit den beiden Jugendturnerinnen Leann Betker und Mary-Jane Skopiak glückten am Sprung die Überschläge hervorragend, am Stufenbarren wurden lange nicht geturnte Übungen reaktiviert, am Balken kompensierten sie einen vorzeitigen Abgang (Sturz) und konnten am Boden noch einmal mit ihren hochwertigen Übungen glänzen. Leann und Mary-Jane sorgten mit ihren ausgefeilten Übungen für die entscheidenden Punkte zum Pokalsieg. Beide belegten in der Einzelwertung Platz 2 und 3 von über 40 Turnerinnen, wofür sie mit handgefertigten Medaillen ausgezeichnet wurden.

Bei den Herren wuchsen die Frankfurter Veit Noack und Tom Lehmann über sich hinaus und schafften so Platz 3 und 4 in der Einzelwertung. Dabei erwies sich lediglich das Pauschenpferd als störrisch. Hier verlor das Team wesentliche Punkte auf den 2. Platz. So mussten sich die TuS-Herren mit der Bronzemedaille begnügen.

Sonderwertung für Missgeschick

Die Sonderwertung für das größte Missgeschick ging ebenfalls an den TuS. Axel Bialas und Mary-Jane Skopiak wurden hier mit einem besonderen Traktor im Glas geehrt. Originell ging es auch bei der weiteren Siegerehrung zu, die direkt neben einem funktionstüchtigen Traktor stattfand.