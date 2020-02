Heike Wähner

Eberswalde (Freie Autorin) Zurück auf die Schulbank, oder genauer gesagt: in den Hörsaal.

Diesem Ruf sind rund 150 Teilnehmer der zweiten Fachtagung Holzbau gefolgt, die kürzlich den Weg auf den Waldcampus der Hochschule für nachhaltige Entwicklung Eberswalde gefunden haben. Veranstaltet wurde die Tagung unter dem Titel "Gropius für alle?" von der Eberswalder Hochschule in Zusammenarbeit mit der Brandenburgischen Ingenieurskammer und dem Verein Landesbeirat Holz Berlin-Brandenburg.

60 Prozent Planer

An Klapptischen und auf Klappstühlen aus Holz nahmen vor allem Vertreter aus dem Baugewerbe, sprich den Ingenieur- und Planungsbüros Platz. Über 60 Prozent der Gäste seien aus dieser Branche vertreten, schätzt Lothar Krüger, der die Veranstaltung als stellvertretender Vorsitzender der Vereins Landesbeirat Holz Berlin-Brandenburg im Wesentlichen organisiert hatte. Für ihn ist die hohe Präsenz der Büros auch ein Zeichen dafür, dass der Holzbau in den Köpfen derer angekommen ist, die bisher vor allem mit konventionellen Materialien, sprich Beton, bauten. Sein Verein will die Nutzung von Holz in Brandenburg verstärken, auch deswegen, weil er darin "eine Möglichkeit" sieht, "dem Klimawandel zu begegnen".

Apropos Klimawandel – der fehlte auch im Grußwort nicht, das der Brandenburger Minister für Landwirtschaft, Umwelt und Klimaschutz, Axel Vogel (Bündnis 90/Die Grünen), dem Symposium voranstellte. Der schlechte Zustand des Waldes infolge der Trockenheit deute darauf hin, dass der "Klimawandel in Brandenburg angekommen ist", so der Minister. Mehr als ein Drittel der Waldfläche sei deutlich geschädigt, rund 70 Prozent der Buchen und Eichen sind betroffen.

Ist das Bauen mit Holz da nicht kontraproduktiv? Die Teilnehmer der Fachtagung, wie auch der Minister sind vom Gegenteil überzeugt. Sie plädieren unter anderem dafür, dem Wald Holz zu entnehmen, um diesen aktiv zu halten, wie der Frankfurter Architekt Andreas Karawcyk betonte.

Dass derzeit ein Großteil des Brandenburger Holzes exportiert werde, darauf verwies Denny Ohnesorge, Vorsitzender des Landesbeirates Holz Berlin-Brandenburg. Sein Plädoyer: den Rohstoff vor Ort einsetzen, wo immer es geht!

Eberswalde hat dafür in der Vergangenheit bereits Beispiele geschaffen. Das Waldsolarheim etwa ist zu hundert Prozent aus märkischer Kiefer. Das Zentrum für Erneuerbare Energien Hermann Scheer ist ein weiteres Exempel für das Bauen mit dem nachwachsenden Rohstoff Holz.

Dass die Kreisstadt weiterhin "Impulse für die Zukunft" setzen will, betonte Eberswaldes Baudezernentin Anne Fellner in ihrem Grußwort. Inhaltlich unterfütterte sie dieses Bekenntnis mit dem geplanten Fahrradparkhaus am Bahnhof, das in diesem Jahr umgesetzt werden soll. "Meines Wissens ist das das erste Fahrradparkhaus in Holzbauweise in Brandenburg", so die Dezernentin.

Schule aus Holz

"Gropius für alle?" – doch was verbirgt sich hinter dem Titel? Der Architekt Andreas Karawcyk zeigte auf, wie schnell und kostensparend Gebäude in Holzmodulbauweise errichtet werden können. In nur drei Monaten beispielsweise war eine Schule in Frankfurt/Main auf diese Weise bezugsfertig. Weitere Referenzen fänden sich in Berlin Mahlsdorf und Berlin Lichtenberg. Im Großen und Ganzen folgen sie der Idee des Bauhaus-Architekten Walter Gropius, der Häuser im Baukastensystem zusammensetzen lassen wollte.

Für diese Weise des Bauens mit dem nachhaltigen Rohstoff Holz haben sich auf der Fachtagung auch der Landtagsabgeordnete und Eberswalder Stadtverordnete Hardy Lux (SPD) sowie die für Bündnis 90/Die Grünen im Stadtparlament sitzende Karen Oehler interessiert. "Die Tagung hat gezeigt, dass im Holzbau enorme Potenziale für den Klimaschutz stecken", so Lux.