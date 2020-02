Clara Neuner

Schwedt Auch bei der ungünstigen Wettkampfzeit genau über die sonntägliche Mittagszeit erhielten die Oderstädter in der Waldsportanlage lautstarke Unterstützung ihres treuen Publikums vorrangig aus der eigenen Kegelabteilung. Dieses konnte erneut nicht über mangelnde Dramatik klagen. Erst auf der allerletzten Bahn entschied sich das Spiel nach jeweils 720 gespielten Kugeln pro Sechserteam. Letztlich sprach ein 33-Kegel-Plus für den Gastgeber.

Alle drei Durchgänge endeten diesmal mit je einem Erfolg pro Mannschaft in den direkten Vergleichen. Der letztlich entscheidende Paukenschlag gelang Peter Merker gleich im Startdurchgang. Von Anfang an konzentriert zur Sache gehend, entschied der Schwedter die ersten drei von vier Bahnduellen für sich und hatte den Teampunkt sicher. Am Ende hieß es gegen Rüdiger Werner mit der Bestleistung des Tages 3:1/551:528 Kegel. Zeitgleich musste allerdings Thomas Schulz nach 2:0-Satzführung dem Lok- Kontrahenten Jens Richter noch zum Sieg gratulieren, der auf den Bahnen 3 und 4 herausragende 299 Holz in die Wertung brachte und mit 2:2/531:522 gewann.

Mitteldurchgang ausgeglichen

14 Kegel lagen die Oderstädter bei 1:1 Teampunkten vorn. An diesem Abstand sollte sich im Mitteldurchgang nichts ändern. Marcel Leverenz durfte sich über ein 3:1/ 526:493 (also ein 33-Kegel-Plus) gegen Joachim Richter freuen. Genau die gleiche Differenz büßte nebenan aber Steffen Schiller beim 1:3/486:519 ein.

Der Schlussdurchgang begann ziemlich kurios: Während sich Frank Pachmann und Elsterwerdas Heiko Jach gleich zweimal genau Remis trennten (123:123 und 134:134), unterlag Jörg Matthies auf der ersten Bahn mit 111:140 gegen Matthias Born, um das Resultat auf Bahn 2 mit einem 143:108 zu drehen. Die dritten Bahnen gingen an Jach (134:125) und Matthies (139:127). Beide Oderstädter zusammen hatten den Vorsprung auf 23 Kegel ausgebaut, die jederzeit auf der Schlussbahn aufholbar waren. Während Matthies trotz schwachen Resultats den dritten Teampunkt holte (112:105), siegte auch Pachmann auf Bahn 4 (140:137), verlor aber insgesamt knapp mit 2:2/522:528.

Die Schwedter hatten am Ende 33 Kegel mehr als Elsterwerda II im Protokoll zu stehen, bekamen dafür die zwei zusätzlichen Punkte und siegten mit 5:3. Damit hatten die Mannschaften auf den Tabellenplätzen 8 bis 10 an diesem Spieltag durchweg gewonnen, wodurch sich das Tableau spektakulär zusammen schob. Der SV Senftenberg und Semper/AdW Berlin (am Sonnabend in der Hauptstadt nächster FCS-Gegner) sind der Konkurrenz mit je 20:6 Punkten entrückt, Kleeblatt Berlin II (16:10) steht zwischen Gut und Böse – doch dann wird es eng: Die Plätze 4 (SG Zechin/ 12:14) und 8 (Schwedt/11:15) trennt nur ein einziger Punkt.

Dahinter lauert der SV Hohenbocka (9:17), der in der Rückrunde nach zuletzt drei Siegen in Folge bereits 6:2 Punkte verbuchte. Vier dramatische Spieltage könnten bis zum 21. März folgen – dann empfangen die Schwedter im vielleicht entscheidenden Match um den Klassenerhalt den aktuellen Tabellenführer SV Senftenberg.