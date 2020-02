Bürgermeister Steffen Apelt präsentiert das Pakat zum Bürgerforum, das am 12. Februar in der Niederheide stattfindet. © Foto: Jürgen Liebezeit

So sieht ein Vorschlag zur Nutzung der Flächen aus. Entlang der Bahn und der B 96 sollen Mehrgeschosser zum Lärmschutz gebaut werden, ansonsten Reihen- und Doppelhäuser. © Foto: Jürgen Liebezeit

Hohen Neuendorf (MOZ) Dem stetig steigenden Zuzugsdruck will die Stadt Hohen Neuendorf mit einer Städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme im Zentrum der Kommune begegnen. Bereits seit vier Jahren wird das umfangreiche und weitreichende Planungsinstrument vorbereitet.

Beplant werden Flächen beidseitig der B 96. Dort sollen 920 Wohneinheiten – darunter auch sozialgeförderte Mietwohnungen – in verschiedenen Formen entstehen, aber auch nicht störendes Gewerbe wie ein Café oder ein Bäcker angesiedelt werden. Zudem ist eine Fläche für eine neue Kita vorgehalten. Vorgesehen ist weiter ein Stadtpark, der sich als Grünzug inklusive Radweg von der Ortsgrenze Birkenwerder bis zur Bahntrasse ins Zentrum zieht. Bürgermeister Apelt betont, dass "nicht alles zugebaut wird." Etwa ein Drittel des Planungsgebiet werde in "qualifizierte Grünflächen" verwandelt. Bereits 2016 sind die Bodenpreise für das Plangebiet eingefroren worden. "Damit können wir eine Spekulation verhindern", sagte Bauamtsleiter Michael Oleck.

Unterschiedliche Resonanz

Betroffen ist von der Entwicklungsmaßnahme unter anderem die Kleingartenanlage hinter der Himmelspagode. Auf dem Areal, das die Kommune derzeit an die Laubenpieper verpachtet, sollen langfristig vor allem Sozialwohnungen errichtet werden. "Es wird immer kommunaler Wohnungsbau gefordert. Den können wir nur auf eigenen inner-städtischen Flächen realisieren", erklärte Bürgermeister Steffen Apelt (CDU) den Hintergrund dieser Idee. Er weiß aber auch, dass er mit diesem Vorschlag "nicht auf einhellige Zustimmung" stößt.

Auf positive Resonanz traf die Maßnahme bereits bei den Kirchengemeinden in Hohen Neunendorf und Birkenwerder, denen die Grundstücke rechts des Seniorenheims am Wasserturm gehören. "Sie haben einer Bebauung zugestimmt", berichtet Oleck.

Ob die Himmelspagode weichen wird, ist derzeit noch offen. Es gibt einen entsprechenden Planungsvorschlag (wir berichteten). "Das ist die Entscheidung des Eigentümers", sagte Bauamtsleiter Michael Oleck. Derzeit würden aber ernsthafte Gespräche geführt. Vorstellbar sei durchaus, das markante Gebäude abzureißen, um Platz für neue Wohnungen zu schaffen.

Apelt und Oleck rechnen noch in diesem Jahr mit einer Entscheidung der Stadtverordneten, ob die Städtebauliche Entwicklungsnahme in Angriff genommen werden kann. Daran schließt sich eine etwa dreijährige Planungsphase an, bevor die ersten Häuser gebaut werden können. Oleck rechnet mit zwei Jahrzehnten, bis alle Pläne realisiert sind.

Weil es zu dem Vorhaben viele Fragen in der Bevölkerung gibt, lädt die Stadtverwaltung für Mittwoch, 12. Februar, zu einem Bürgerforum in die Grundschule in der Niederheide ein. Beginn ist um 18.30 Uhr.

"Wir wollen nicht nur mit Einwohnern und Anliegern des Planungsgebietes, sondern mit der gesamten Bürgerschaft ins Gespräch kommen, um das Thema Wohnungsbau im Zentrum vorzustellen und gemeinsam zu erörtern", so Apelt. Neben der Frage, was eine Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme eigentlich ist und der Vorstellung der bisherigen Planung sind die Hohen Neuendorfer ausdrücklich eingeladen, sich inhaltlich einzubringen, "wie diese Entwicklungsmaßnahme gemeinsam gestaltet werden kann", betonte Apelt im Vorfeld der Veranstaltung.