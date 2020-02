Alexandra Gebhardt

Brandenburg an der Havel (BRAWO) Wenn der seit 2018 in Brandenburg an der Havel lebende Maximilian Semsch von einer Fahrradtour spricht, sind bisher keine Sonntagsausflüge: 60.000 km ist er in den vergangenen zehn Jahren mit dem Rad durch die Welt gefahren. Seine Radreisen führten ihn bereits 13.500 km von München nach Singapur oder einmal 16.000 km um die größte Insel der Welt: Australien. Bisher fuhr Semsch durch fast 30 Länder mit dem Fahrrad, nur von einem Land hat er bisher kaum etwas gesehen – seinem eigenen. Das änderte ssich 2016, als er auf eine7500 km lange Reise durch alle 16 Bundesländer in knapp vier Monaten ging. Der Startschuss fiel am 01. Mai in München. Sein Weg führte ihn zunächst durch Bayern, dann durch die neuen Bundesländer Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin bis nach Mecklenburg-Vorpommern. Weiter ging es durch Schleswig-Holstein und Hamburg nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Über Hessen, Rheinland-Pfalz und das Saarland ging die Reise schließlich weiter nach Baden-Württemberg und von dort zurück nach München.

Von der Faszination Deutschland wird der 33-Jährige nun in seinem Dia-Vortrag "Abenteuer Deutschland" am Mittwoch, 12. Februar, ab 19.30 Uhr in der Brandenburger Werft berichten. Tickets sind für 11, ermäßigt 9 Euro im Vorverkauf in in der Werft zu haben. Außerdem verlost BRAWO 3x1 Freikarte. Gewinnen kann, wer am Donnerstag, 6. Februar, um Punkt 16 Uhr die 03381/525513 anklingelt. Viel Glück!